Emeklilerden Meclis Önünde Eylem

Emekli Dernekleri Eşgüdüm Komitesi emeklilerden yapılan vergi kesintilerinin geri ödenmediği gerekçesiyle Cumhuriyet Meclisi önünde eylem yaptı.

Eyleme Kıbrıs Türk Emekliler Derneği, Emekli Mücahitler Derneği, Güvenlik Kuvvetleri Emekli Subaylar Derneği, Güvenlik Kuvvetleri Emekli Astsubaylar Derneği, KKTC Polis Emeklileri Derneği ve Vakıflar ve Din İşleri Emeklileri Derneği temsilcileri katıldı.

Eylemde “Şimdi bir kez daha istiyoruz, veriniz. Olmazsa sizinle de sandıkta görüşeceğiz”, “Hukuk Devletinde yargıya saygı olmalı. Yargı kararına uyunuz”, “Mahkeme tutanağı var, savcının yazısı var, daha ne bekliyorsunuz”, Dava sürecinde bizimle, iktidarda iken kiminlesiniz” dövizleri taşındı.

TOLGA

Emekli Dernekleri Eşgüdüm Komitesi adına basına açıklama yapan Kıbrıs Türk Emekliler Derneği Genel Başkanı Mustafa Tolga, 2010 yılında Ulusal Birlik Partisi (UBP) hükümeti döneminde emeklilerden vergi kesintisi için yasa çıkarıldığını hatırlattı.

Tolga yaptıkları tüm uyarılara rağmen söz konusu yasanın yürürlüğe konduğunu ve Eylül-Aralık, 2010 arası dört ay ve 2010 yılına ait 13. maaşlarından olmak üzere Emeklilerden beş ay süre ile vergi kesintisi yapıldığını kaydetti.

“ANAYASA MAHKEMESİ’NİN KARARI VAR”

Konunun 2010 yılında yargıya taşındığını ve Ocak 2011’de Anayasa Mahkemesi kararı ile Emeklilerden vergi alınmasına olanak veren yasaların iptal edilerek yürürlükten kaldırıldığını belirten Tolga, Anayasa Mahkemesi huzurunda Hükümet adına dönemin Maliye Bakanı ile yapılan ve yapılacak olan kesintilerin iadesi konusunda mutabakat sağlanmasına rağmen, UBP Hükümetinin verdiği sözü tutmadığını açıkladı.

Tolga dava sürecinde emeklilerin yanında yer alan bugünkü iktidarın Ağustos 2013’ten bu yana görevde olmasına rağmen 2014 Bütçesine ödenek koymadığını, ısrarlı talep ve uyarılara rağmen halen 2015 Mali yılı Bütçesi içinde de tedbir almadığını ileri sürdü.

Bugün geriye dönük alacaklarını hem siyasi iradeye, hem de Meclisteki milletvekillerine bir kez daha hatırlatmak istediklerini kaydeden Tolga, KKTC’nin bir hukuk devleti olduğunu hatırlatarak bu kesintilerin geri ödenmemesi halinde CTP BG – DPUG hükümetini sandıkta bırakmak için var güçleriyle çalışacaklarını da bildirdi.

Tolga bugünkü Meclis Genel Kurul toplantısını da bir süre izleyeceklerini aynı zamanda Başbakan ve Başbakan Yardımcısıyla görüşme taleplerini tekrarlayacaklarını da sözlerine ekledi.