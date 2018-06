Emekliler Günü ve Haftası…

EMEKLİ SUBAYLAR DERNEĞİ, HÜKÜMET PROGRAMINDAKİ VAATLERİN YERİNE GETİRİLMESİNİ İSTEDİ



Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği, hükümet programında “Sosyal Hizmetler” başlığı altında yer alan; yaşlı, engelli ve korunmaya muhtaç kişilere yönelik vaatlerin yerine getirilmesini istedi.



Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği, 30 Haziran Emekliler Günü ve 28 Haziran - 4 Temmuz Emekliler Haftası nedeniyle yazılı açıklama yaptı.



Açıklamada, değerli hizmetler yaparak çalışma alanlarında alın teri döken emeklilere en iyi hayat şartlarını sağlamanın sosyal devlet anlayışının gereği olduğu vurgulanarak, Anayasa’nın amir hükümleri gereğince devletin, malulleri, gazileri, yaşlıları ve çalışamayacak durumda olanları korumak, korunmaya muhtaç çocukları topluma kazandırmak için her türlü önlemi almakla mükellef olduğu kaydedildi.



Açıklamada “Anayasal haklarımız bir yana siyasi partilerimizden ve hükümetimizden beklentimiz seçim manifestolarında emekliye/yaşlıya verilen vaatlerin bir an önce yerine getirilmesidir” denildi.



Açıklamada şu ifadeler yer aldı:



“CTP-HP-DP-TDP koalisyon hükümeti programında yer alan; ‘sosyal hizmetler alanında yaşlı, korunmaya ve desteklenmeye muhtaç yurttaşlar için verilen hizmetlerin kalitesi geliştirilecek, bu alanda hizmet veren kamu, özel, bütün kurumların ve işletmelerin hizmet standartlarının yükseltilmesi sağlanacaktır. Yaşlılarımız, engelli ve korunmaya muhtaç yurttaşlarımız için verilen hizmetlerin çeşitlendirilmesi ve iyileştirilmesi, bunun yanı sıra yaşlılarımız için yeni bir huzurevi yapılması amacıyla çalışmalar hızlandırılacaktır’ sözünün altının doldurularak bir an önce hayata geçirilmesi en büyük arzumuzdur”.



Açıklamada, sağlık hizmetlerinde 2012 yılından bu yana emekliler de dahil olmak üzere tüm çalışanlardan alınan sağlık katkı payı ve zorunlu bağışların kaldırılması, devlet hastanelerinde yaşlı hastalara sıra önceliği verilmesinin öncelikli talepler olduğu belirtildi.



Açıklamada, “yaşadığını teyit etme” uygulamasında “daireye getir” uygulamasına son verilerek, on line uygulamaya geçilmesi, ayrıca Başbakanlık bünyesinde Emekliler Birimi kurulması da istendi.



Açıklamada, yerel yönetimlerden de belli bir yaşın üzerindeki emeklilere ücretsiz toplu ulaşım hakkı tanınması talep edildi.