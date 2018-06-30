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Emekliler günü ve emekliler haftası

Emekliler günü ve emekliler haftası

30 Haziran 2018 Cumartesi 08:37
Emekliler günü ve emekliler haftası

EMEKLİ DERNEKLERİ KOORDİNASYON KONSEYİ ANITLARA ÇELENK KOYDU
 

TOLGA: “MUSTAFA KEMAL’İN GÖSTERDİĞİ YOLDA İLERLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Emekli Dernekleri Koordinasyon Konseyi, Emekliler Günü ve Emekliler Haftası nedeniyle anıtlara çelenk koydu.
Bu sabah ilk olarak Atatürk Anıtı’na çelenk koyan konsey üyeleri, daha sonra Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın kabirlerini ziyaret ederek, liderlerin anıt mezarlarına da çelenk bıraktı.
Atatürk Anıtı’ndaki saygı duruşunun ardından Emekli Dernekleri Koordinasyon Konseyi adına Kıbrıs Türk Emekliler Derneği Genel Başkanı Mustafa Tolga kısa bir konuşma yaparak, Kıbrıslı Türklerin Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke, inkılap ve devrimlerinin izinde olduğunu vurguladı. 
Atatürk’ü “Büyük bir devlet adamı ve askeri deha” olarak anan Tolga,  “Mustafa Kemal’in gösterdiği yolda ilerlemeye devam edeceğiz” vurgusunda bulundu. 
Emekli Dernekleri Koordinasyon Konseyi, Kıbrıs Türk Emekliler Derneği, Polis Emeklileri Derneği, Emekli Mücahitler Derneği, Güvenlik Kuvvetleri Emekli Astsubaylar Derneği ve Vakıflar ve Din İşleri Emeklileri Derneği olmak üzere 5 emekli derneğinden oluşuyor.
30 Haziran - 4 Temmuz tarihleri arasında kutlanan Emekliler Haftası nedeniyle Posta Dairesi de her yıl olduğu gibi 4 Temmuz’a kadar gönderilere kaşe vuracak. Hafta dolayısıyla her dernek yaşlı ve hasta üyelerini ziyaret edecek.
 

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Son Güncelleme: 30.06.2018 12:13
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