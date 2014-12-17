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Emekliler, Geriye Dönük Alacakları Konusundaki “sessizlikten” Rahatsız

Emekli Dernekleri Eşgüdüm Komitesi, aradan 15 gün geçmesine ve bütçe görüşmelerinin sonuçlanmasına bir gün kalmasına rağmen emeklilerin alacaklarının ödenip ödenmeyeceği konusunda hiçbir bilgi verilmediğini açıkladı.

Emekliler, Geriye Dönük Alacakları Konusundaki “sessizlikten” Rahatsız

Emekli Dernekleri Eşgüdüm Komitesi, aradan 15 gün geçmesine ve bütçe görüşmelerinin sonuçlanmasına bir gün kalmasına rağmen emeklilerin alacaklarının ödenip ödenmeyeceği konusunda hiçbir bilgi verilmediğini açıkladı.

17 Aralık 2014 Çarşamba 11:40
Emekliler, Geriye Dönük Alacakları Konusundaki “sessizlikten” Rahatsız
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EMEKLİ DERNEKLERİ EŞGÜDÜM KOMİTESİ: “15 GÜNDÜR BİLGİ VERİLMESİNİ BEKLİYORUZ”

 Emekli Dernekleri Eşgüdüm Komitesi, aradan 15 gün geçmesine ve bütçe görüşmelerinin sonuçlanmasına bir gün kalmasına rağmen emeklilerin alacaklarının ödenip ödenmeyeceği konusunda hiçbir bilgi verilmediğini açıkladı.

Komiteden yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Özkan Yorgancıoğlu’yla 2 Aralık’ta yapılan görüşmede, bir takım öneriler sundukları başbakanın Maliye Bakanı ile görüşüp, kendilerini bilgilendireceğini söylemesine rağmen bugüne kadar kendilerine herhangi bir bilgi verilmediği kaydedildi.

Açıklamada, “Geriye dönük alacaklar ile ilgili olarak bugün varılan noktayı kamuoyu ile bir kez daha paylaşırken başta Hükümet olmak üzere tüm yetkilileri sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz.” denildi.

Emekli Dernekleri, emeklilerin geriye dönük 5 aylık alacakları ile ilgili olarak 27 Kasım'da Meclis önünde ve Meclis Genel Kurul Salonu’nda bir eylem gerçekleştirmişti. Bu eylemin ardından 2 Aralık'ta Başbakan ile görüşen dernekler, “6 bin TL’ye kadar maaş alanların ödemelerinin Ocak 2015 sonuna kadar yapılmasını; 6 bin TL ve üstünde maaş alanların da alacaklarının taksitlendirilerek Ağustos 2015 sonuna kadar ödenmesi” önerisinde bulunmuştu.

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