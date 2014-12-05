Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.576
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3460
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Emekliler Cemiyeti Heyeti Girne Belediye Başkanı’nı Ziyaret Etti

Kıbrıs Türk Emekliler Cemiyeti Girne Şubesi  Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’yü ziyaret etti.

Emekliler Cemiyeti Heyeti Girne Belediye Başkanı’nı Ziyaret Etti

Kıbrıs Türk Emekliler Cemiyeti Girne Şubesi  Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’yü ziyaret etti.

05 Aralık 2014 Cuma 11:51
Emekliler Cemiyeti Heyeti Girne Belediye Başkanı’nı Ziyaret Etti
banner238

: Kıbrıs Türk Emekliler Cemiyeti Girne Şubesi  Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’yü ziyaret etti.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Emekliler Cemiyeti Başkanı Hasan Öztürk ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri  Güngördü’ye başarı dilediler, Girne  ile ilgili görüş ve önerileri aktardılar.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü yaptığı açıklamada; Girne’deki sivil toplum örgütlerine büyük önem verdiklerini, bu nedenle sivil toplum örgütlerinden gelecek görüş ve önerilere açık olacaklarını ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Güngördü, sivil toplum örgütleri ile işbirliği içerisinde olacaklarını dile getirdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim