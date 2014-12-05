Emekliler Cemiyeti Heyeti Girne Belediye Başkanı’nı Ziyaret Etti

: Kıbrıs Türk Emekliler Cemiyeti Girne Şubesi Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’yü ziyaret etti.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Emekliler Cemiyeti Başkanı Hasan Öztürk ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Güngördü’ye başarı dilediler, Girne ile ilgili görüş ve önerileri aktardılar.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü yaptığı açıklamada; Girne’deki sivil toplum örgütlerine büyük önem verdiklerini, bu nedenle sivil toplum örgütlerinden gelecek görüş ve önerilere açık olacaklarını ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Güngördü, sivil toplum örgütleri ile işbirliği içerisinde olacaklarını dile getirdi.