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31 Temmuz 2017 Pazartesi 11:54

Emekli Subaylar Derneği’nin 1 Ağustos Mesajı…

Güvenlik Kuvvetleri Emekli Subaylar Derneği, “Kıbrıs Türk milli mücadelesinde özveri ile savaşan toplumsal varoluş kahramanlarının eseri Türk Mukavemet Teşkilatı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluş yıl dönümlerini gururla kutladığını bildirdi.

Emekli Subaylar Derneği'nin 1 Ağustos Mesajı…
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Lefkoşa, 31 Temmuz 17 (.): Güvenlik Kuvvetleri Emekli Subaylar Derneği, “Kıbrıs Türk milli mücadelesinde özveri ile savaşan toplumsal varoluş kahramanlarının eseri Türk Mukavemet Teşkilatı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluş yıl dönümlerini gururla kutladığını bildirdi.

Dernekten yayımlanan 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı mesajında, şehitler rahmetle anılarak, “Bizler, bütün olumsuzluklara karşın geleceğe umutla bakıyoruz. Kıbrıs adası üzerinde yüzlerce yıldır var olduğumuzun bilinci ile adada huzur ve güven ortamının karşılıklı anlayış ve özveri ile elde edilebileceğine inanıyoruz” denildi.

Mesajda, halka, Atatürk ilke ve devrimlerinin, demokratik ve laik hukuk devlet anlayışının egemen olacağı, ekonomik olarak güçlü olacağı bir gelecekte mutlu bir yaşam dileğinde de bulunuldu.

(YIL/GÜL)

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