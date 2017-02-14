Emekli Subaylar Derneği Enosis Plebisitinin Kutlanması Kararından Geri Adım Atılması İçin Bm’den Girişim Başlatmasını İstedi

Lefkoşa, 14 Şubat 17 : Güvenlik Kuvvetleri Emekli Subaylar Derneği, Birleşmiş Milletler’den, Rum Meclisi’nin Enosis plebisitinin kutlanması kararından geri adım atılması için girişim başlatmasını istedi.

Güvenlik Kuvvetleri Emekli Subaylar Derneği yetkilileri, bugün ara bölgeye giderek, taleplerini içeren metni, BM Barış Gücü temsilcilerine verdi.

Dernek Genel Sekreteri Halil Öztunç’un açıklamasına göre, BM’ye verilen yazıda, “Böyle bir kararın Elam gibi barış karşıtı bir grubun önerisi üzerine alınması son derece manidardır” denildi.

Bu kararın amacının görüşmeleri sabote etmek olduğunu kaydedilen yazıda, bu kararın ayrılığı körüklediğinin aşikar olduğu vurgulandı.

(ÖZ/HA)