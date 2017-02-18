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18 Şubat 2017 Cumartesi 14:45

Emekli Mücahitler Derneği'nden Kınama...

Emekli Mücahitler Derneği, Kıbrıs Türk tarafının çözüm iradesi devam ederken, Rum Meclisi tarafından alınan,1950'deki Enosis plebisitinin okullarda anılması kararının,11 Şubat 2014 Belgesi'ne ve yürütülen çözüm sürecine aykırı bir yaklaşım olduğunu belirtti.

Emekli Mücahitler Derneği'nden Kınama...
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DİREKTÖR: “BU TİP KARARLAR VE SAYGISIZ DAVRANIŞLAR, BİZİM HAKLILIĞIMIZI BİR KEZ DAHA GÖZLER ÖNÜNE SERMEKTEDİR”

Lefkoşa, 18 Şubat 17 : Emekli Mücahitler Derneği, Kıbrıs Türk tarafının çözüm iradesi devam ederken, Rum Meclisi tarafından alınan,1950'deki Enosis plebisitinin okullarda anılması kararının,11 Şubat 2014 Belgesi'ne ve yürütülen çözüm sürecine aykırı bir yaklaşım olduğunu belirtti.

Dernek Yönetim Kurulu adına yazılı bir açıklama yapan başkan Mehmet Salih Direktör, Kıbrıs sorunu ile ilgili çözüm çabaları sürerken Enosis’in Rum tarafınca gündeme getirilmesini, görüşmelerde Rum lider Nikos Anastasiadis’in Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya ve dolayısıyla Kıbrıs Türk toplumuna sergilediği saygısız tutum ve davranışları şiddetle kınadıklarını bildirdi.

Direktör, telafisi mümkün olmayacak sonuçlara yol açabilecek bu tarihi yanlışın bir an önce düzeltilmesi gerektiğini vurgulayarak, gereğini beklediklerini kaydetti.

Direktör açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu tip kararlar ve saygısız davranışlar, bizim haklılığımızı bir kez daha gözler önüne sermektedir. Rumlar, liderleri vasıtası ile bizlere kendileri ile bir antlaşma yapmanın ne kadar zor olduğunu, antlaşma sağlasak bile birlikte yaşamanın mümkün olmadığı gerçeğini gözümüze soka soka göstermektedir.

Kıbrıs Türk toplumu, her zamankinden daha uyanık ve daha dikkatli davranmak zorundadır. Enosis rüyasını görmeye devam eden bir zihniyete karşı asla arkamızı dönmedik ve bundan sonra da dönmeyeceğiz.”

(RU/SEL)

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