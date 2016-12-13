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13 Aralık 2016 Salı 12:49

Emekli Astsubaylar, Çağ-sen Ve Kıtob İstanbul’da Yaşanan Terör Saldırısını Kınadı

KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Emekli Astsubaylar Derneği,&nbsp; Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası (Çağ-Sen) VE Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) yaptıkları açıklamalarda İstanbul’da yaşanan terör saldırılarını kınadılar.

Emekli Astsubaylar, Çağ-sen Ve Kıtob İstanbul'da Yaşanan Terör Saldırısını Kınadı
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Lefkoşa, 13 Aralık 16 (.): KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Emekli Astsubaylar Derneği,  Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası (Çağ-Sen) VE Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) yaptıkları açıklamalarda İstanbul’da yaşanan terör saldırılarını kınadılar.

“BEŞİKTAŞ VE MAÇKA’DAKİ HAİN TERÖR SALDIRISINI ŞİDDETLE KINIYOR VE LANETLİYORUZ”

KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Emekli Astsubaylar Derneği Başkanı Esen Ömürlü,  İstanbul Beşiktaş ve Maçka’da gerçekleştirilen hain terör saldırısını kınayarak, lanetlediklerini kaydetti.

Ömürlü, 36’sı polis, 44 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda, ölenlere rahmet, yaslı aileler ve yüce Türk Milleti’ne başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.

Ömürlü; “Türkiye’yi bölmeyi hedefleyen dış çıkar çevrelerinin, lojistik destek ve korumasındaki bu terör örgütlerinin, Türk Ulusu’nun birlik ve bütünlüğü karşısında başarı şansı yoktur. Milletçe canımızı yakabilirler ancak asla bizi dize getirip teslim alamaz, ulusal hak ve çıkarlarımız ile güvenliğimizden geri adım ve taviz vermemizi sağlayamazlar” dedi.

Orta Doğu’nun yeniden şekillendirilmesini amaçlayan ateş çemberinde hedefin; “Türkiye’nin Ulusal çıkar, güvenlik ve toprak bütünlüğüdür” diyen Ömürlü, saldırının Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kazakistan ziyareti arifesinde gerçekleştirilmesinin düşündürücü olduğunu kaydetti.

Kıbrıs çözüm müzakereleri çerçevesinde 12 Ocak 2017’de yapılması planlanan beşli konferans’a katılacağı resmen açıklanan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’a atıfta bulunan Ömürlü, bu gerekçeyle; Türkiye’nin Garantörlüğünü kaldırarak Kıbrıs’tan söküp atmak isteyebilecek müttefik güçlerin belirlenen tarih öncesi benzer şok prokovaktif  terör olayları planlayabilecekleri yönünde endişe taşıdıklarını açıkladı.

Amaçlarının; “Türkiye’ye aşırı taviz verdirmek, Ulusal hak ve çıkarlarından feragat ettirmek” olabileceğini savunan Ömürlü, bu nedenle, Kıbrıs Türk halkı ve Türk Ulusunu uyanık olmaya çağırdı.

Ömürlü, dost düşman herkesin; “Kıbrıs’ta siyasi mutlak eşitlik ve egemen varlığımız ile Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğü vazgeçilmez olmazsa, olmazımız olduğunu” bilmesi gerektiğini vurguladı.

ÇAĞ-SEN

Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası (Çağ-Sen) da İstanbul Taksim'de yaşanan terör saldırılarını kınadığını açıkladı.

Terörün insanlığa karşı işlenen bir suç olduğu, mücadele yöntemi olamayacağını belirten Çağ-Sen, masum insanların katledilerek hedefe varılamayacağını, insanlığın buna asla müsaade etmeyeceğini vurguladı.

Saldırılarda hayatını kaybedenlere tanrıdan rahmet, yaralananlara acil şifalar dileyen sendika,  saldırılarda yakınlarını kaybedenlerin acılarını paylaştıklarını belirtti.

KITOB

KITOB Başkanı Fethi Özboğaç da açıklamasında terörün her türlüsünü kınadıklarını ifade etti.

Özboğaç, hain terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlere Allahtan rahmet, yaralılara acil şifa, yaslı aileler ve tüm halka da baş sağlığı diledi.

(UG/ŞEB)

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