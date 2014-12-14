Emekli TRT Spikerlerinden Fikret Alan LAÜ’de Seminer Verecek

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) bünyesinde yayın yapan LAÜ TV tarafından bu yıl 2’ncisi düzenlenen “Diksiyon ve Etkili Konuşma” konulu seminer ile “Atölye” çalışması, 17-19 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek. Seminer ve Atölye Çalışması’na Emekli TRT Spikeri Fikret Alan konuşmacı olarak katılacak.

LAÜ’den verilen bilgiye göre, LAÜ Sinema Salonu’nda gerçekleşecek etkinlikte, seminer 17 ve 18 Aralık tarihlerinde 12.00-14.00 saatleri arasında; “Uygulama” atölye çalışması ise 19 Aralık’ta yapılacak.

Seminere öğrencilerin yanı sıra ilgi duyan herkesin katılabileceği; seminerin sonunda programı tamamlayan katılımcılara sertifika verileceği kaydedildi.