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22 Nisan 2017 Cumartesi 10:43

Emekli Subaylar Derneği’nin 23 Nisan Mesajı…

Emekli Subaylar Derneği'nin 23 Nisan Mesajı…
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KKTC Emekli Subaylar Derneği 23 Nisan’ın karanlıktan aydınlığa çıkışın, egemenliğin Millet Meclisi vasıtası ile halka verilişinin yeni bir yıl dönümü olduğunu belirtti.

Dernekten yayımlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da milli egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir” ifadelerine yer verildi.

Mesajda, “Bu inançla başta Türk milletinin ve toplumumuzun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlar, sevgi, barış ve kardeşlik dolu günler dileriz” denildi.

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