Emekli Subaylar Derneği’nin 20 Temmuz mesajı

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği, Kıbrıs Türkü’nün Ada üzerinde verdiği varoluş mücadelesinde çok acılar yaşadığını, milli davada kahraman Mücahitlerin Kıbrıs Türk halkını bugünlere taşıdığını vurguladı.

Derneğin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda,“44’üncü yıl dönümünün kutlandığı bu günde dileğimiz; yakın gelecekte Adamız üzerinde kabul edilebilir bir barışın tesis edilerek, her yönden güvenle bakabileceğimiz yarınlarımızın olmasıdır. Bu günlere gelmemizde canlarını feda eden tüm şehitlerimize tanrıdan rahmet diler kahraman gazilerimizi saygı ile anarız” denildi.

