Emekli Subaylar Derneği Hamitköy'de Fidan Dikti

Güvenlik Kuvvetleri Emekli Subaylar Derneği, Hamitköy bölgesinde oluşturmaya başladığı anı ormanına fidan dikti.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, fidan dikimi dernek üyeleri ve Girne Satranç Eğitim Merkezi öğrencilerinin katılımları ile gerçekleştirildi.

“Dikilen her fidanın insan yaşamını değiştirdiğini bilerek etkinliğe katılan ve doğaya fidan diken ağaç sever herkese, teşekkür ederiz” denilen açıklamada, “ağaçsız yaşamın evsiz yaşama benzediği bilinci ile doğaya dikilen tüm fidanları koruyup büyümelerini de sağlamalıyız. Unutmamalıyız ki ülkelerin gelecekleri sahip oldukları yeşilliklerle belirlenir” ifadeleri kullanıldı.