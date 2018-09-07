banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93274
ALTIN
246.399
DOLAR
6.3775
STERLİN
8.2787
EURO
7.3714
Dereboyunda jeep araç kömür oldu
DEREBOYUNDA JEEP ARAÇ KÖMÜR OLDU
Uyustrucu soruşturması sürüyor
UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
Sungur paraları cebe attı
SUNGUR PARALARI CEBE ATTI
Uyuşturucu suçuna tokat gibi ceza
UYUŞTURUCU SUÇUNA TOKAT GİBİ CEZA
banner282

Emekli Polislerden Hayvancılara “Gemisini Kurtaran Kaptandır Zihniyetinden Vazgeçin”

Emekli Polislerden Hayvancılara “Gemisini Kurtaran Kaptandır Zihniyetinden Vazgeçin”

07 Eylül 2018 Cuma 20:18
Emekli Polislerden Hayvancılara “Gemisini Kurtaran Kaptandır Zihniyetinden Vazgeçin”

Emekli Polisler Derneği, hayvancılara sağduyu çağrısı yaparak “Gemisini kurtaran kaptandır” zihniyetinden vazgeçmelerini istedi.

Emekli Polisler Derneği (EMPOLDER) Genel Başkan Nurettin Çırakoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’de başlayan ve KKTC’yi de saran ekonomik krizin, hükümetlerin bile üstesinden gelemediğini belirterek, böyle bir ortamda ülkede kişisel veya zümresel çıkarların yerini ortak bir paydada buluşmanın alması gerektiğini ifade etti.

Belli kesimlerin “gemisini kurtaran kaptandır ” zihniyeti ile salt kendi menfaatleri için 3 gündür eylem yaptıklarını savunan Çırakoğlu, “Aynı gemide olduğumuz unutularak iyi niyetle başlayan hak arama arayışı giderek kanunsuzluğa, kamuya fiili zarar vermeye, zaten krizle birlikte tükenen esnafın ekmeği ile oynamaya dönüştü. Bu anlayış bir an önce hukuk zeminine döndürülmezde hayvancılar birliği yöneticileri ve üyeleri yanında araçları da yasal takibe alınacak, hak arama yerini içinden çıkılmaz bir kaosa terk edecektir” dedi.

Çırakoğlu, halka ve eylemcilere, hükümet edenlerle eldeki olanaklar ve yapılabileceklere göre görüşüp anlaşma tavsiye etti; bunun olmaması halinde tüm halkın zarar görebileceği noktalara gidilebileceği uyarısında bulundu.

Son Güncelleme: 07.09.2018 23:35
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dereboyunda jeep araç kömür oldu
Dereboyunda jeep araç kömür oldu
Hür-İş Federasyonu Başbakanlık Önünde “Mutfak Ateşi” Yaktı
Hür-İş Federasyonu Başbakanlık Önünde “Mutfak Ateşi” Yaktı
Şahali: “Kıbrıs Türk Halkı Yıllardır Maalesef Çocuğunun Tabağından Yemek Yiyerek, Yani Geleceğinden Eksilterek Yol Alamaya Çalıştı”
Şahali: “Kıbrıs Türk Halkı Yıllardır Maalesef Çocuğunun Tabağından Yemek Yiyerek, Yani Geleceğinden Eksilterek Yol Alamaya Çalıştı”
Basın-Sen: “Eylemler Sırasında Polisin Biber Gazı Ve Orantısız Müdahalede Bulunması Kabul Edilemez Bir Davranıştır”
Basın-Sen: “Eylemler Sırasında Polisin Biber Gazı Ve Orantısız Müdahalede Bulunması Kabul Edilemez Bir Davranıştır”
Fransa’nın Avrupa Ve Dışişleri Bakanı Le Drıan Kayıp Şahıslar Komitesi’ni Ziyaret Etti
Fransa’nın Avrupa Ve Dışişleri Bakanı Le Drıan Kayıp Şahıslar Komitesi’ni Ziyaret Etti
Naimoğluları: “Hükümet Arpa Fiyatlarını Geri Çekecekse...”
Naimoğluları: “Hükümet Arpa Fiyatlarını Geri Çekecekse...”
Naimoğulları: “Hükümet Geri Adım Atmazsa Eylem Şiddetini Artırarak Sürecek”
Naimoğulları: “Hükümet Geri Adım Atmazsa Eylem Şiddetini Artırarak Sürecek”
Akıncı, Erhürman Ve Özersay’la Haftalık Olağan Görüşmesini Yaptı
Akıncı, Erhürman Ve Özersay’la Haftalık Olağan Görüşmesini Yaptı
Akıncı Tarım Ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı İle Sütek Müdürleri, Ardından Da Hayvan Üreticileri Ve Yetiştiricileri Birliği Heyetiyle Görüştü
Akıncı Tarım Ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı İle Sütek Müdürleri, Ardından Da Hayvan Üreticileri Ve Yetiştiricileri Birliği Heyetiyle Görüştü
Cumhuriyet Meclis Başkan Vekili Töre Hükümeti İstifaya Çağırdı
Cumhuriyet Meclis Başkan Vekili Töre Hükümeti İstifaya Çağırdı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim