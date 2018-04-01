EMEKLİ POLİSLER DERNEĞİ’NDEN TRAFİK EYLEM PLANI



“ETKİN VE SÜREKLİ DENETİM YANINDA KAZALARDA ARAÇ SAHİPLERİNE DE SORUMLULUK YÜKLENMELİ”



KKTC Emekli Polisler Derneği,(EPD) etkin ve sürekli denetim yanında kazalarda araç sahiplerine de sorumluluk yüklenmesi gerektiğini kaydetti.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, sürekli artan trafik kazalarının yarattığı trajediye dikkat çekilerek, kısa ve uzun vadede alınabilecek tedbirlerle kazaların azaltılabileceğine dikkat çekerek konuya ilişkin eylem planı açıklandı.

Emekli Polisler Derneği Genel Başkanı Nurettin Çırakoğlu tarafından açıklanan trafik eylem planında, dünya ülkelerinin kabul etmiş olduğu, trafik kazalarının ve kazadan sonraki ölümlerin azaltılabilmesi için 4 ana unsurun eksiksiz olması gerektiği belirtilerek bunlar, Eğitim– Mühendislik-Polis ve Kanun Gücü - Acil Yardım İlk Yardım olarak sıralandı.

"Mevcut dört unsurun eksiksiz uygulanmaması halinde Trafik kazalarının ve ölümlerin azaltılması düşünülemez" denilen eylem planında, kısa ve uzun vadede alınması gereken önlemler şöyle sıralandı:

"Trafik dersinin okul müfredatlarına konulması, muhtelif ve uygun yerlere tartı aletlerinin yerleştirilmesi.

Belli yaş sınırını aşan araçların trafikten men edilmesi, ağır vasıta ehliyet sınavlarının yeniden gözden geçirilmesi.

Fazla yük, fazla yolcu, muayenesiz, arızalı ve kaçak sürücülerin sebep olduğu kazalarda araç sahiplerinin de sorumlu tutularak sürücüden daha ağır cezaya çarptırılması, Gönüllü Trafik Müfettişliğinin uygulamaya konulması.

Trafik kontrollerinin artırılması ve sürekliliğin sağlanması.”