Emekli Mücahitler Derneği’nden Mesaj

Emekli Mücahitler Derneği (EMD), Kıbrıs Türk halkının İngiliz Sömürge İdaresi’ne karşı 27-28 Ocak 1958’deki direnişinin yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dernek Başkanı Mehmet Salih Direktör yayınladığı mesajda, mücadelede şehit düşenleri rahmet andıklarını belirterek, onların özgürlük uğruna kanları ile suladığı ve vatan olarak emanet ettiği topraklarda yaktıkları özgürlük meşalesinin asla sönmeyeceğini ifade etti.

Önemli bir süreçten geçildiği bu günlerde her dönem ve her zaman olduğu gibi bugün de herkesi birlik ve beraberlik içinde hareket etmeye çağırdıklarını belirten Direktör; “Kıbrıs Türk toplumu yeterince bedel ödemiştir. Bu topluma daha fazla bedel ödetmeye kimsenin hakkı yoktur. Ülkemizde ciddi sıkıntıların yaşandığı şu günlerde Kıbrıs meselesinde de ciddi görüşmeler devam etmektedir” dedi.