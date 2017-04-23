Emekli Mücahitler Derneği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Emekli Mücahitler Derneği Yönetim Kurulu adına başkan Mehmet Salih Direktör yayımladığı mesajda şunları dile getirdi:

“23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm çocuklarımıza kutlu olsun. Bize bu günleri armağan edenleri, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimizi rahmetle anar, gazilerimize sağlık ve esenlikler dilerim.

Geleceğimizin teminatı yavrularımıza mutlu yarınlar ve özgür bir vatan bırakabilmek adına her zaman olduğu gibi bugün de dosta ve düşmana inat tüm kurum ve kuruluşları birlik ve beraberliğe davet ediyorum.”