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Emekli Astsubaylardan Derya’ya Kınama…

Emekli Astsubaylar Derneği Başkanı Esen Ömürlü, CTP-BG Milletvekili Doğuş Derya’nın, 1974 Mutlu Barış harekâtını gerçekleştiren, Kıbrıs Türk halkının can, mal namus ve şerefini koruyan ve Kıbrıs’a barışı getiren Türk askerine yönelik Meclis’te konuşma yaptığını belirterek, bunu kınadığını bildirdi.

Emekli Astsubaylardan Derya’ya Kınama…

Emekli Astsubaylar Derneği Başkanı Esen Ömürlü, CTP-BG Milletvekili Doğuş Derya’nın, 1974 Mutlu Barış harekâtını gerçekleştiren, Kıbrıs Türk halkının can, mal namus ve şerefini koruyan ve Kıbrıs’a barışı getiren Türk askerine yönelik Meclis’te konuşma yaptığını belirterek, bunu kınadığını bildirdi.

19 Aralık 2014 Cuma 15:13
Emekli Astsubaylardan Derya’ya Kınama…
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Emekli Astsubaylar Derneği Başkanı Esen Ömürlü, CTP-BG Milletvekili Doğuş Derya’nın, 1974 Mutlu Barış harekâtını gerçekleştiren, Kıbrıs Türk halkının can, mal namus ve şerefini koruyan ve Kıbrıs’a barışı getiren Türk askerine yönelik Meclis’te konuşma yaptığını belirterek, bunu kınadığını bildirdi.

Yazılı açıklamasında, “Doğuş Derya ve ona destek veren zihniyetin, Rum kilisesi ve siyasilerinin KKTC içerisindeki sözcülüğü misyonunu yürüttüğünü” iddia eden Ömürlü, “Bu seviyesiz söylemlere, Rum siyasileri ve gazetelerinin verdiği destek bunun açık göstergesidir” ifadelerini kullandı.

Ömürlü şöyle devam etti:

“Halen daha Kıbrıs Türk halkının egemen varlığını, haklarını yok sayan ve Kıbrıs Cumhuriyetini silah zoruyla işgal altında tutan Rumlar, sözde barış ve çözümü, Kıbrıs Türk halkını azınlık olarak görmekte buluyor, Kıbrıs’ın yönetimini ve kaynaklarını halkımızla paylaşmayı reddediyorlar.

Bu zihniyet ve iç destekçileriyle, demokratik kurallar içerisinde her mücadeleyi vermeye ve inadına gerçekçi çözüm için, KKTC Devletinin ve halkımızın egemen varlığını yaşatmaktaki kararlılığımızı, bir kez daha vurgular, güvenliğimizin bekçisi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimize sonsuz güvenimizi yineler, herkesi akıl ve sağduyu ile hareket etmeye çağırıyoruz.”      

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