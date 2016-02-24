Emekli Astsubaylar Derneği’nden Türkiye’deki Terör Eylemlerine Kınama

KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Emekli Astsubaylar Derneği, Kıbrıs Türk Gençlik İnisiyatifi tarafından, Cuma akşamı saat 19.00’da yapılacak Türkiye’deki terör eylemlerini kınama ve protesto etkinliğine tam destek belirtti.

Yazılı bir açıklama yapan Dernek Genel Başkanı Esen Ömürlü, eski KTHY binası önünde başlayacak protesto etkinliğine katılacaklarını kaydetti.

Ömürlü, “Dış güçlerin desteği ile Türkiye üzerinde terör örgütlerinin taşeronluğunda oynanan oyun, aynı zamanda KKTC devletini de hedef almakta, Rum-Yunan tarafının iştahını kabartmaktadır. Bu sebeple, ‘Birimiz Hepimiz, Hepimiz Birimiz’ ilkesinden hareketle, dış destekli terörü şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin güvenlik güçlerinin, terörle mücadelesinde, ulusal birlik ve bütünlüğün korunması uğrunda canlarını feda eden şehitleri rahmetle anan Ömürlü, yaslı ailelerine ve Türk ulusuna sabır ve başsağlığı diledi.