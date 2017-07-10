Emekli Astsubaylar Derneği: “ Türkiye Ve KKTC Ulusal Çıkarlarımızın Gerektirdiği Kendi Parametrelerimizi Belirlemelidir”

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Emekli Astsubaylar Derneği, Rum tarafının tutumlarıyla federal çözümü istemediğini kanıtladığını, bu aşamada federal çözümü amaçlayan BM parametrelerinin artık geçerliliğini yitirdiğini ifade etti.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Emekli Astsubaylar Derneği, Rum tarafının tutumlarıyla federal çözümü istemediğini kanıtladığını, bu aşamada federal çözümü amaçlayan BM parametrelerinin artık geçerliliğini yitirdiğini ifade etti.

Dernek Başkanı Esen Ömürlü yaptığı yazılı açıklamada, Rum tarafının “sıfır asker sıfır garanti” diyerek süreci akamete uğrattığını kaydederek, Türkiye ile KKTC’nin bu noktada süratle bir değerlendirme yapıp, ulusal çıkarların gerektirdiği kendi parametrelerini belirlemeleri gerektiğini vurguladı.

Ömürlü, “ Bundan sonra Kıbrıs’ta çözüm KKTC Devleti ile Kıbrıs Rum Devleti’nin, iyi komşuluk ilişkileri içerisinde, yan yana yaşamalarıdır” dedi.

Gelecekte birbirlerinin egemen varlıklarına, hak ve çıkarlarına saygıda kusur edilmezse, konfederal bir çözümün gündeme gelebileceğini ifade den Ömürlü, Rum tarafına Kıbrıs Türk halkının, münhasır ekonomik bölgelerdeki haklarına tecavüz ısrarından vazgeçmesi çağrısında bulundu.

Ömürlü, gelinen noktada KKTC Meclisi ve Hükümeti’nin, Kıbrıs Türk halkının ekonomik gücünü ve refah düzeyini süratle yükseltmeyi tek gündem olarak belirlemesi ve bu yönde çalışması gerektiğini vurguladı.