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19 Temmuz 2017 Çarşamba 08:54

Emekli Astsubaylar Derneği Mesaj Yayımladı

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Emekli Astsubaylar Derneği, 20 Temmuz’un KKTC Devletinin egemen varlığının temelinin atıldığı gün olduğunu belirterek, “Bugün Kıbrıs Türk halkının, can güvenliğinin ve özgürlüğünün, teminat altına alındığı gündür” dedi.

Emekli Astsubaylar Derneği Mesaj Yayımladı
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Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Emekli Astsubaylar Derneği, 20 Temmuz’un KKTC Devletinin egemen varlığının temelinin atıldığı gün olduğunu belirterek, “Bugün Kıbrıs Türk halkının, can güvenliğinin ve özgürlüğünün, teminat altına alındığı gündür” dedi.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle mesaj yayınlayan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Emekli Astsubaylar Derneği Başkanı Esen Ömürlü, Rum-Yunan tarafının, Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlama hayaline son veren, Kıbrıs’ta Türklere ve Rumlara barış getiren, Yunan cuntasına son veren ve Yunanistan’a demokrasiyi getiren 20 Temmuz Barış Harekatının 43. yıldönümünü onur ve gururla kutladıklarını belirtti.

Ömürlü, Güney Kıbrıs’ta Rumların, şükran duymaları gereken 20 Temmuza ve Türk Askerine karşı, faşist ve emperyalist Rum yönetiminin teşviki ile protesto eylemleri yaptığını ifade etti.

20 Temmuz’un Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde bağımsız, özgür ve egemen bir halk olarak varlığı geleceğe taşıma açısından tarihi bir gün olduğunu ifade eden Ömürlü, “2 Temmuz, Mehmetçik ile Mücahit karşısında direnemeyen Rum-Yunan çapulcularının sivil kadın-çocuk, yaşlı demeden Türkeli, Atlılar, Muratağa, Sandallar ve Aleminyo’da işledikleri katliamların asla ve asla unutulmayacağı bir gündür” dedi.

Ömürlü, yeni nesillerin, bir daha geçmişte yaşananları yaşamaması için, kendilerine düşen görevin, egemen varlığı ve özgür yaşamın simgesi olan KKTC Devletine, her ne şart altında olunursa olunsun sahip çıkmak ve geleceğe taşımak olduğunu belirtti.

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