Emekli Astsubaylar Derneği mesaj yayımladı

EMEKLİ ASTSUBAYLAR DERNEĞİ: “KIBRIS TÜRK HALKINI 1974 ÖNCESİNE GÖTÜRME TEHLİKESİ TAŞIYAN HERHANGİ BİR ÖNERİNİN KABUL GÖRÜLMESİ MÜMKÜN DEĞİL”

KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Emekli Astsubaylar Derneği Genel Başkanı Esen Ömürlü, Kıbrıs Türk halkını 1974 öncesine götürme tehlikesi taşıyan herhangi bir önerinin kabul görülmesinin mümkün olmadığını belirtti.



Dernek Genel Başkanı Ömürlü, Toplumsal Direniş Bayramı vesilesiyle yayımladığı açıklamada, “Kıbrıs Türk halkı, yüce Türk Milleti’nin Kıbrıs adasında yaşamakta olan bir parçası ve devamıdır. Halkımızı ve gelecek nesillerimizi 1974 öncesi şartlarına götürme tehlikesi taşıyan hiçbir öneri ne pahasına olursa olsun kabul edilemez” dedi.



Kıbrıs Türklerinin kendi geleceğini belirleme ve egemenlik hakkına sahip olduğunu ve bu hakkın devredilemeyeceğini kaydeden Esen Ömürlü, “Türklüğün yüz akı ve bütün dünya Türklüğü için özgürlük sembolü olmuş Kıbrıs Türkü, Anavatanına, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve her türlü gücün kaynağı olan bağrından çıkıp geldiğimiz hamiyetli ve vefakar Anadolu insanına, yüce Türk Milleti’ne sonsuz bir güven ve inanç duymaktadır” dedi.



Ömürlü, tarihi varoluş sürecinde şehit düşenleri rahmet, mücahit ve gazilere şükranlarını sundu.



