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13 Şubat 2017 Pazartesi 10:29

Emek-iş Cas’ta Yaşanan İşten Durdurulmalar Nedeniyle Yaptığı Meclis Önündeki Eylemi Sonlandırdı

Birleşik Kamu, Kooperatif, Tarım ve Diğer Sanat ve Hizmetler Emekçileri Sendikası (Emek-İş), Cyprus Airport Services’te (CAS) yaşanan işten durdurulmalar nedeniyle, Cumhuriyet Meclisi önünde 56 gün önce başlattığı oturma eylemini sonlandırdı.

Emek-iş Cas'ta Yaşanan İşten Durdurulmalar Nedeniyle Yaptığı Meclis Önündeki Eylemi Sonlandırdı
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SENDİKA, HUKUK MÜCADELESİ BAŞLATACAĞINI AÇIKLADI

Lefkoşa, 13 Şubat 17 (.): Birleşik Kamu, Kooperatif, Tarım ve Diğer Sanat ve Hizmetler Emekçileri Sendikası (Emek-İş), Cyprus Airport Services’te (CAS) yaşanan işten durdurulmalar nedeniyle, Cumhuriyet Meclisi önünde 56 gün önce başlattığı oturma eylemini sonlandırdı.

Sendika, Ombudsman’dan denetim talebinde bulunduğunu ve hukuk mücadelesi başlatacağını açıkladı.

Emek-İş Başkanı Koral Aşam, yaptığı yazılı açıklamada, Ercan Havalimanında yer hizmetleri veren CAS’ta yaşanan işten durdurulmaların, Emek-İş’e üye olunması  ve toplu iş sözleşmesi talebinden dolayı yaşandığını savundu.

Aşam, konuyla ilgili yetkililerle görüşme talebinde bulunduklarını ancak tüm girişimlerinin sonuçsuz kaldığını; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerin de “danışıklı dövüş” olduğunu iddia etti.

Aşam, “Gelinen bu konakta, Sendikamız ve CAS emekçileri, yaptıkları değerlendirme sonucunda, demokrasinin olmadığı yerde demokratik mücadele vermenin anlamını yitirdiği sonucuna varmış ve hükümetten bağımsız, idari denetleme mekanizması olan Ombudsman’a denetim talebinde bulunmuştur. Bugünden itibaren verilecek mücadelenin şekli boyut değiştirerek denetim ve hukuk mücadelesine dönüştürülmüştür” dedi.

(ID/HA)

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