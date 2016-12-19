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19 Aralık 2016 Pazartesi 13:25

Emek-İş Ve CAS Çalışanları Yarın Meclis Önünde Eylem Yapacak

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ), Ercan Havalimanı’ndaki yer hizmetlerini veren Cyprus Airport Services (CAS) şirketinde işçi kıyımının devam ettiği gerekçesiyle DEV-İŞ’e bağlı EMEK-İŞ’in ve CAS çalışanlarının yarın Cumhuriyet Meclisi önünde eylem yapacağını duyurdu.

Emek-İş Ve CAS Çalışanları Yarın Meclis Önünde Eylem Yapacak
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“SENDİKALAŞTIKLARI GEREKÇESİYLE İŞTEN ATILANLARIN SAYISI 21’E YÜKSELDİ”

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ), Ercan Havalimanı’ndaki yer hizmetlerini veren Cyprus Airport Services (CAS) şirketinde işçi kıyımının devam ettiği gerekçesiyle DEV-İŞ’e bağlı EMEK-İŞ’in ve CAS çalışanlarının yarın Cumhuriyet Meclisi önünde eylem yapacağını duyurdu.

Dev-İş basın bürosunun açıklamasında, CAS yönetimi ve hükümetin, CAS’taki sendikalaşma sürecini engellemeyi sürdürdüğü savunularak “Sendikalaştıkları gerekçe gösterilerek daha önce 15 kişiyi işten atan CAS yönetimi, hafta sonu itibariyle 6 işçiyi daha işten attı. İşten atılanların sayısı 21’e yükseldi” denildi.

“CAS’taki işçi kıyımı devam ederken çalışanlar üzerindeki baskı ve tehditlerin de artarak devam ettiği; işyerinde huzur kalmadığı, faşizan ve otoriter hava yaratıldığı” iddia edilen açıklamada, tüm bu koşullar içinde DEV-İŞ’e bağlı EMEK-İŞ’in CAS’taki sendikalaşma, atılan işçilerin geri alınması ve toplu iş sözleşmesi mücadelesine devam ettiği; yarın saat 11.00’de CAS çalışanlarıyla birlikte Meclis önünde eylem yapılacağı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler
Emek-İşCas
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