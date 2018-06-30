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Embriyo donasyonu ile tüp bebek tedavisi

Kimi kesimlerin sıklıkla tartıştığı ve etik açıdan uygun bulmadığı tüp bebek tedavi yönetmine ek bir uygulama olan embriyo donasyonu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde başarıyla uygulanan ve yasal olan bir yerdir.

Embriyo donasyonu ile tüp bebek tedavisi

Kimi kesimlerin sıklıkla tartıştığı ve etik açıdan uygun bulmadığı tüp bebek tedavi yönetmine ek bir uygulama olan embriyo donasyonu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde başarıyla uygulanan ve yasal olan bir yerdir.

30 Haziran 2018 Cumartesi 12:14
Embriyo donasyonu ile tüp bebek tedavisi

Embriyo donasyonu ile tüp bebek tedavisi

Kimi kesimlerin sıklıkla tartıştığı ve etik açıdan uygun bulmadığı tüp bebek tedavi yönetmine ek bir uygulama olan embriyo donasyonu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde başarıyla uygulanan ve yasal olan bir yerdir. Türkiye'de ise bu yöntem yönetmelik gereği yasaklanmış olup, Türkiye sınırları içerisinde hiç bir tüp bebek merkezinde uygulanamaz. Bu yüzden Türk vatandaşı olan hastalar kimlikleriyle birlikte 1 saatlik bir uçak yolculuğu ile Kıbrıs'a gelmekte, havaalanından tüp bebek merkezi tarafından karşılanmakta, işlemlerinden sonra da kalacakları otele yerleştirilmektedir. Konakladıkları süre boyunca hem tedavilerini olmakta hem de adanın tarihi ve doğal alanlarını gezmeye imkan bulmaktadırlar. Ayrıca altın kum olarak adlandırılan plajlarında güzel bir tatil ve ter temiz akdenizin sularında huzurlu bir tatil yapabilmektedirler.

Embriyo donasyonu tedavisinden biraz bahsedecek olursak; genel olarak normal tüp bebek tedavisindeki prosedürün aynısı geçerlidir. Gebeliğin oluşabilmesi için yumurta, sperm ve rahim gereklidir. Embriyo donasyonu yaptıracak hastalarda rahim sağlıklıdır fakat sperm ve yumurta problemlerinden dolayı gebelik elde edememektedirler. Bu yüzden başka kişilerden alınan yumurta ve sperm ile gebelik oluşturulmaktadır. Bu başka kişilere donör denilmekte. Yumurta vericisine yumurta donörü, sperm vericisine de sperm donörü denmekte. Eğer ki işlem için sadece yumurta gerekli olsaydı yumurta donasyonu, sadece sperm gerekli olsaydı sperm donasyonu denilecekti. Her ikisi de gerekli olduğu için embriyo donasyonu demekteyiz. Yumurtanın döllenmiş hali olan embriyo anneye transfer edilerek gebeliğin oluşması sağlanmaktadır.

Başta Türkiye, Avrupa ve Orta Doğu olmak üzere Dünya'nın bir çok ülkesinden Kıbrıs'a gelen hastalar, tüp bebek tedavisine ek olarak sperm - yumurta -embriyo donasyanu  cinsiyet tayini Cinsiyet seçimi cinsiyet belirleme ve taşıyıcı annelik hizmetlerinden faydalanmaktadırlar.

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Son Güncelleme: 30.06.2018 12:30
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