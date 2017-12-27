Emanet edieln paraları çaldı!

15.09.2017-15.12.2017 tarihleri arasında, Haspolat’ta faaliyet gösteren bir iş yerinde çalışan A.A.İ. (E-45), şirket muhasebesi tarafından dört ayrı çalışana vermek üzere kendisine emaneten teslim edilen toplam 14,970 TL nakit parayı ilgili şahıslara vermeyip tasarrufuna geçirmek suretiyle ayrıca aynı iş yerinde çalışan iki ayrı kişiden aldığı ve yurt dışında bulunan ailelerine havale edilmek üzere adı bahse konu şahıslardan emaneten almış olduğu toplam 3,500 TL nakit parayı havale etmeyip tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edilmiştir. A.A.İ. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir