EMAA'dan Doğuş Derya’ya Destek

Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA), Milletvekili Doğuş Derya’nın, Cumhuriyet Meclisi’nde “barış, insan hakları ve özgürlükleri” adına yaptığı konuşmayı evrensel değerler bağlamında gördüğünü ve sonuna kadar desteklediğini bildirdi.

EMAA Başkanı Zehra Şonya yaptığı yazılı açıklamada, Meclis'te ve sonrasında sosyal medyada, Doğuş Derya’nın şahsına yapılan saldırıların bu fikirleri savunan her bireye yapılmış olduğu inancını ifade etti.

Şonya, dernek olarak Derya’nın şahsına yönelik saldırıları kınayarak, saldırıyı gerçekleştirenler hakkında hukuk devleti anlayışına uygun gereğinin yapılmasını istedi.