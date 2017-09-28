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28 Eylül 2017 Perşembe 11:12

Emaa Yaz Dönemi Kurs Sergisi Açıldı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA) iş birliğinde düzenlenen yaz dönemi kursları sergisi açıldı.

Emaa Yaz Dönemi Kurs Sergisi Açıldı
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 Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA) iş birliğinde düzenlenen yaz dönemi kursları sergisi açıldı.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, dün akşam Başkent Sanat Merkezi’nde yer alan sergide  2 ay boyunca farklı atölyelerde üretilen eserler sergileniyor.

4 yaşından başlayarak farklı yaş gruplarına göre düzenlenen ve özel gereksinimli bireylerin de katıldığı kurslarda, farklı yaş gruplarında bireyler, sanatsal faaliyetlerin yanı sıra öğretici bilgiler eşliğinde keyifli zaman geçirdi.

Serginin gezilmesinin ardından kurslara katılan çocuklara da sertifikaları LTB Başkanı Mehmet Harmancı, meclis üyesi Çelen Çağansoy ve kurs eğitmenlerinden Ozan Özgenler tarafından verildi.

ŞONYA

Gecede EMAA Başkanı Zehra Şonya bir konuşma yaparak, LTB ile işbirliklerinin devam ettiği ve dernek olarak bundan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

HARMANCI: “BAĞNAZLIĞA KARŞI ÖZGÜR VE DÜŞÜNEBİLEN İNSANLAR YETİŞTİRMELİYİZ”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ise konuşmasında sanatın aydın insan yaratmadaki önemine değinerek, bağnazlığın ve gericiliğin artışa geçtiği merkezinde olduğumuz bu coğrafyada özgür ve düşünebilen bireyler yaratmak ve sanatı yaşam felsefesi yapan toplum olmanın önemine işaret etti.

Kurslara katılımdaki ciddi artış yanında içerikteki farklılıklara da dikkat çeken Başkan Harmancı, özellikle üç boyutlu sanat atölyesi gibi kursların ufuk aydınlatan bir noktaya doğru gittiğini belirtti ve kursların devam edeceğini kaydetti.

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