EMAA KIŞ DÖNEMİ ÇOCUK KURSLARINDA YAPILAN RESİMLER SERGİLENİYOR

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA) ile işbirliği halinde düzenlediği Kış Dönemi Çocuk Kursları’nda yapılan resimlerden oluşturulan sergi, dün akşam ziyarete açıldı.



LTB’den verilen bilgiye göre, açılışa LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve EMAA Başkanı Zehra Şonya da katıldı.



LTB Başkanı Mehmet Harmancı açılışta yaptığı konuşmada, bu işbirliğinin çok güzel sonuçlar ürettiğini, çocukların gelişim sürecinde nasıl bir katkı koyduklarını yakinen gözlemleme şansı bulduklarını ifade etti.



HARMANCI KURSLAR İÇİN YENİ YERLER KİRALAYACAKLARINI SÖYLEDİ



Başkan Harmancı, artık bu salonlara sığamadıklarını, bu yüzden de yeni yerler kiralama ve buralarda gerek EMAA, gerekse de farklı sivil toplum kuruluşları ile çeşitli eğitimler yapmayı düşündüklerini dile getirdi.



Başkan Harmancı kursiyer çocuklara, Lefkoşa Gezi Treni ile gezinti sözü verdi.