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Elnahas 10 ay hapis yatacak

Gönyeli’de Ocak ayında gerçekleştirilen operasyonda tasarufunda 21 gram hintkeneviri bulunan sanık Omar Mostafa Mohamed Sabahallah Elnahas aleyhindeki karar bugün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından açıklandı. 

Elnahas 10 ay hapis yatacak

Gönyeli’de Ocak ayında gerçekleştirilen operasyonda tasarufunda 21 gram hintkeneviri bulunan sanık Omar Mostafa Mohamed Sabahallah Elnahas aleyhindeki karar bugün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından açıklandı. 

24 Ekim 2018 Çarşamba 16:54
Elnahas 10 ay hapis yatacak

Elnahas 10 ay hapis yatacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Gönyeli’de Ocak ayında gerçekleştirilen operasyonda tasarufunda 21 gram hintkeneviri bulunan sanık Omar Mostafa Mohamed Sabahallah Elnahas aleyhindeki karar bugün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından açıklandı. 
Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesi heyetini oluşturan Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay ve Yargıç Temay Sağer’in oy birliği ile vermiş oldukları kararı Kıdemli Yargıç Alev ulunay açıkladı. Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi, sanığı kendi ikrarı, sunulan olgu ve emareler ışığında aleyhine getirilen davalardan suçlu bulup, mahkûm ettiklerini açıkladı. Hüdaverdi, sanığın, tasarruf ettiği uyuşturucu miktarının Denetimli Serbestlik Yasası kapsamında olduğunu belirtip,  sanığa bu seçeneği sundu. Ancak sanık, “Evime gitmek istiyorum” deyip Denetimli Setrbestlik Yasası'ndan faydalanmayı reddetti. 
Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi, sanığın ret cevabı üzerine  uyuşturucu suçlarının çok ciddi ve vahim olduğuna vurgu yapıp, bu suçların yaygınlığı açısından ciddi bir boyuta ulaştığını belirtti. Hüdaverdi, uyuşturucunun özellikle gençleri tehdit  eden ve toplumun kanayan yarası haline dönüşen suçlardan olduğuna vurgu yaptı. Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususları değerlendirdiklerini belirten Kıdemli Yargıç, sanığa oybirliği ile 10 ay hapis cezası verdiklerini açıladı.  

Son Güncelleme: 24.10.2018 16:58
Anahtar Kelimeler:
ElnahasHapis
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