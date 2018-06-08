Halkın Partisi (HP) Dipkarpaz Belediye Başkan adayı Havva Elkovan ve Belediye Meclis Üyesi adayları bölge ziyaretlerine devam ediyor.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ın da katıldığı ziyaretler esnasında Elkovan, “Yurdumuzun en uzak köşesini ülkenin parlayan yıldızı haline dönüştüreceğiz” dedi.

Dipkarpaz bölgesi olarak turizme dayalı bir kalkınma modelini belediyenin öncülüğü ve rehberliğinde hayata geçirebileceklerini söyleyen Elkovan, var olanın üstüne koyarak, ihtiyaçlar temelinde belediyenin gereken hizmetleri eksiksiz sağladığı ve bölge halkıyla birlikte hareket ederek herkesin kazanmasını sağlayacak bir hizmet anlayışını etkin kılacaklarını kaydetti.

“Gerek tarihi dokusu gerekse doğal güzellikleri ile Karpaz bölgesi turizmden payına düşeni artıracak kapasiteye sahiptir” şeklinde konuşan Elkovan, turizmden gelir alan bölge halkının refahının da artacağını ifade etti.