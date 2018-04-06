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Eline 60 yıl sonra ulaştı, göndereni öğrenince şoke oldu!

ABD'de bir mektup yazıldıktan tam 60 yıl sonra sahibinin eline ulaştı.

Eline 60 yıl sonra ulaştı, göndereni öğrenince şoke oldu!

ABD'de bir mektup yazıldıktan tam 60 yıl sonra sahibinin eline ulaştı.

06 Nisan 2018 Cuma 12:17
Eline 60 yıl sonra ulaştı, göndereni öğrenince şoke oldu!
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ABD’nin Connecticut eyaletinde bir otelde çalışan Christine Combs, eski dolapları temizlerken eline bir mektup geçti. Mektubu inceleyen Combs, zarfın üzerindeki tarihi gördüğünde gözlerine inanamadı.

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26 Ağustos 1958 tarihli mektubun üzerinde Sharon Ann Gongwer’a gönderildiği yazıyordu. Combs, otelden yalnızca birkaç kilometre uzakta yaşayan Gongwer’e mektubu ulaştırmak için yola çıktı.

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Gongwer zarfı eline aldığında büyük şaşkınlık yaşadı. 60 yıl önce yazılan ve varlığından hiç haberdar olmadığı mektup annesi tarafından gönderilmişti. Annesinin California’daki gezisini anlattığı mektubu okuyunca duygulanan Gongwer,  1973’te hayatını kaybeden annesinden geriye çok fazla eşya kalmadığını belirtti.

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Mektup başkasının eline geçse yırtıp atabileceğini ancak Combs’un duyarlı davranışına teşekkür eden Gongwer, mektubun otele nasıl ulaştığı konusunda ise fikri olmadığını söyledi.

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