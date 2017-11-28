"Elimi taşın altına koymaya hızırım"

“Siyasetin Yeni Yüzleri Konuşuyor”un bugünkü konuğu HP Milletvekili adayı Eylem Deliceırmak Erbilen, ülkede birçok konunun kangrenleştiğini ifade etti, güçlü bir siyasi erke ihtiyaç olduğunu vurguladı.



Halkın Partisi Lefkoşa Milletvekili adayı Grafik Tasarım Uzmanı Eylem Deliceırmak Erbilen, hukukun üstünlüğüne dayanan iyi yönetim anlayışı ile siyasete adım attığını dile getirerek, “Küçük yaştan beri ailemde ve çevremde hep siyaset konuşulurdu. O gün konuşulan ne ise bugünde pek değişen birşey yok. O zaman biz çocuktuk şimdi ise çocuklarımız var. Şu an halkın yaşadığı tüm sıkıntıları bir vatandaş olarak ben de yaşıyorum. İşte bu nedenle elimi taşın altına koyma zamanı deyip hukukun üstünlüğüne dayanan iyi yönetim anlayışı ile sosyal adaletin sağlandığı halkın eşit fırsatlardan yararlanabileceği bir ülke için aday oldum” dedi.



Eğitim, sağlık, trafik sorunları kangrenleşti

Sosyal Demokrat çizgisi çerçevesinde şekillenen siyasi görüşe sahip olduğunu anlatan Erbilen, ülkenin kangrenleşen birçok sorunu olduğunu ifade etti. Erbilen, “Aslında her başlık sorunlu ama öncelikle eğitim, sağlık ve trafik sorunu ülkenin en başta eğilinmesi gereken sorunların başında gelmektedir” ifadelerini kullandı.



“Partiler, tutmadıkları sözleri yıllarca tekrar tekrar verdiler”

Son zamanlarda siyasilerin de isimlerinin bazı şaibeli olaylara karışması ve meydana gelen olumsuz gelişmeler nedeni ile toplumun siyasete ve siyasetçiye bakış açısında bir güven kaybı olduğu eleştirilerine de katılan Erbilen şöyle konuştu: “Vatandaşın siyasete ve siyasilere güveni zedelenmiştir. Tabii ki bunun haklı nedenleri var. Mevcut siyasi partiler, tutmadıkları sözleri yıllarca tekrar tekrar verdiler. Hatta her defasında adeta “Tamam, bu kez tutuyoruz‘ diyerek halkla adeta alay ettiler. Halkın günlük yaşantısındaki sıkıntıları görmezden geldiler. Halkın sorunlarına eğilmek yerine kendi yandaşlarına yönelik partizanlık yapmaları halkı siyasetten soğuttu. Bunun yanında başka örnekler de vermek gerekirse Meclisten geçen yasa tasarılarının resmi gazete de yayınlanmasına karşın yürürlüğe girmemesi (Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi) gibi, ya da proje üretilmediği için geri dönen hibeler (Ulaştırma –Yol) veya peşkeşler ve bunlar için söylenen replikler var. (Etik değil ama yasal gibi) Sabaha kadar anlatabiliriz.”

Vekiller vatandaşın beklentilerine cevap vermiyor

Meclis’te görev yapan vekillerin vatandaşın beklentileri doğrultusunda icraat yapmaları konusunu da değerlendiren Erbilen, “Mutlaka bu yönde çalışan vekillerimiz vardır ama çoğu için bunu söylemek maalesef güç” dedi.



“Halk odaklı çalışacak vekillere ihtiyaç var”

Meclis’te güçlü bir iradeye ve halk odaklı çalışacak vekillere ihtiyaç olduğunu vurgulayan Erbilen, “Şu olsun bu olmasın diye bir niteleme yapmak yanlış olur. Halkın seçimine saygı duymak gerekir. Halk kendi için en iyisini seçecektir. Halka inancım sonsuzdur” diye konuştu.

“Kadın adaylarımızı destekleyerek Meclise göndermeliyiz”

KKTC Meclisi’ndeki kadın vekil sayısıyla ilgili görüşlerini de Yeni Bakış’la paylaşan Erbilen şöyle konuştu: “Kadınlarımız siyasete kota ile kazandırılmaya çalışılıyor bu da aslında kadının siyasetteki yerini daha da değersiz kılıyor.

Ait hissetmek, elini taşın altına koymak istemek en önemli etken olmalı. Özellikle KKTC’de kadınlarımız yargıdan şirket yönetimlerine pek çok alanda üst düzeyde temsil hakkına sahiptir. Kadını destekleyen politikalar artırılmalı ve kadın adaylarımızı destekleyerek Meclise göndermeliyiz. Unutmayalım ki yeni bir sistem yaratılacaksa kadın rolü çok büyük bir önem kazanır. Kadın varlığı topluma kalite getirir. Kadınların katılımı ile ortam güzelleşir, çirkin üslup yerini daha düzeyli tartışmalara bırakır.”



“Müzakerelerin ucu açık bırakılmamalı”

“Kıbrıs konusu küçüktüm büyüdüm halen aynı şekilde devam ediyor” diyen Erbilen, “Her yıl başında çözülecek diye umutlanıp her yıl sonu hüsrana uğramakla ömrümüz tükeniyor. Sayın Akıncı ‘Biz sayın Anastasiades ile aynı yaş kuşağının insanlarıyız. Bizim kuşağın aslında son denemesidir’ demiştir.

Biz 2 toplumun da içine sinecek bir çözüm istiyoruz ve ne yazık ki çözüm yalnız bizim istencimize bağlı değildir. Eğer bu sürecin sonuna gelinmişse devam mı? Yoksa farklı bir yol mu? Diye 2 taraf neyin çalışmadığını ortaya koymalı ve bundan sonra ucu açık olarak değil, bu müzakereler eğer devam edecekse sonucun her ne olursa olsun belirgin olduğu bir sürece girmeli” ifadelerini kullandı.



"Güçlü bir siyasi erke ihtiyaç var"

KKTC Meclisi’nin tam bağımsız olarak hareket etmediği yönündeki söylemler üzerine HP’nin kendi iradesine sahip çıkma konusunda çok hassas olduğuna dikkat çeken Erbilen, “Bu nedenle ortaya konacak güçlü bir siyasi erke herkesin saygı duyacağına inancımız sonsuzdur” şeklinde konuştu.

“Kürsü hariç tüm dokunulmazlıklar kaldırılmalı”

Milletvekili dokunulmazlıklarının kürsü dokunulmazlığı hariç kaldırılması gerektiğini ve yasların herkese eşit muamelede uygulanması gerektiğini de vurgulayan Erbilen, “Kürsü dokunulmazlığı hariç tüm dokunulmazlıkların kaldırılması gerekir” dedi.

“Faiz yasası çıkaracağız”

Ülkenin ekonomik çıkmaz sarmalında olduğuna ve gün geçtikçe vatandaşın biraz daha belini büken faizlerin arttığına dikkat çeken Erbilen, “Faizle ilgili bir düzeleme yapılması konusuna katılıyoruz. Bu nedenle faiz yasası çıkaracağız. Yasa içerik olarak finans kuruluşlarının uyguladığı faiz hadlerinin sınırlanmasını sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

“Polis, aile, sosyal hizmetler topyekun çalışmalı”

Erbilen şöyle devam etti: “Etkin denetim ve eğitim sağlanması şarttır. Şu an bu konu ile bir tek polis ilgileniyor. Polisin ise personel ve araç gereç eksiği herkesin malumudur. Oysa konu çocuklarımızı yani geleceğmizi ilgilendirdiği için çok hassastır. Bu sorunun çözümünde polis yalnız bırakılmamalı ve aileler ile çocuklara eş zamanlı eğitimler verilmelidir. Sosyal hizmetlerin daha etkin olduğu bir yapı yaratarak konu ile ilgili sivil toplum örgütleri konuya dahil edilmelidir.

Rehabilitasyon merkezleri oluşturulmalı ve bu kanayan yarayı sarabilmeliyiz. Yani kısaca polis, aile, sosyal hizmetler ve tüm devlet mekanizmaları eş zamanlı topyekun seferberlik başlatmalıdır.

Uyuşturucuda denetimli serbestlik yasası alt yapısı kurulmadan devreye sokulduğu için yaraya merhem olamamış bilakis bazı satıcıların kendini kullanıcı gibi lanse etmesini de sağlamıştır. Mahkemelerin verdiği cezalar bu toplumsal yarayı iyileştiermez, yargı artık son aşamada devreye girer ve yalnızca cezanın uygulanmasını sağlar.”



"Ülkenin tüm sektörleri dibe vurdu"

Yeni hükümet kurulduktan sonra seçilen hiçbir vekilin bir konuyu diğerinden ayrı tutma gibi bir lüksü olmayacağına da vurgu yapan Erbilen, ülkenin mevcut durumunda birçok konunun aciliyet teşkil ettiğini ifade etti. Erbilen, “Sağlık beklesin, Eğitim ve Trafik öncelikli sorunlarımızdır diyebileceğimiz noktayı çoktan aşmış bulunmaktayız. Maalesef tüm konu başlıklarında dibe vurmuş durumdayız hal böyle iken.

Biz Halkın Partisi olarak tüm bakanlıklarda eş zamanlı adım atıp doğru politikaları uygulayarak çarkların çalışmasını sağlayacağız. Tüm bunları yapmadan önce söz verdiğimiz gibi Yasa değişikliği ile müşavirlikleri ortadan kaldırıp sonra atamaları yapacağız” dedi.