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25 Ocak 2017 Çarşamba 08:07

ELEXUS HOTEL'DEN 5 YILDIZLI ÇEVRE KATLİAMI!

ELEXUS HOTEL'DEN 5 YILDIZLI ÇEVRE KATLİAMI!
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  Girne- Çatalköy'de bulunan 5 yıldızlı Elexus Otel'in denize atık su (lağım suyu) akıttığı tespit edildi.

Girne- Çatalköy'de bulunan 5 yıldızlı Elexus Otel'in denize atık su (lağım suyu) akıttığı tespit edildi. Sahilden gelen pis kokular ile denizin renginin çamura dönmesiyle meydana gelen çevre katliamı da böylelikle gün yüzüne çıktı.

Borunun derhal kaldırılması istendi

İhbar üzerine olay yerine giden Girne Çevre Koruma Dairesi yetkilileri, kirliliği ve kirliliğe sebep olan, otelin arıtmasından denize uzatılan kanunsuz döşemen boruyu tespit etti. Meydana gelen çevre katliamının otel tarafından yapıldığının kanıtlamasının ardından Çevre Koruma Dairesi yetkilileri otel yönetimine 2 asgari ücret ceza keserek makbuzu tebliğ etti. Ayrıca kanunsuz olarak denize uzatılan borunun da derhal kaldırılması istendi.

Ülkede tepki ile karşılandı

Daha geçen yıl görkemli açılışlarla hizmete giren, 5 yıldızlı Elexus Otel' in kıyılarda yarattığı çevre katliamı da tepkiye yol açtı. Çevre örgütleri de yatırım amaçlı her türlü kolaylığı sağlanan bu gibi otellerin,  KKTC kıyılarını kirletmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Kaynak: Remzi SAMAR

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