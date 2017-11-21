Elexus 2. yılını Ebru Gündeş'le kutladı!

Elexus Otel 2. yılını Ebru Gündeş ile kutladı!



Elexus Otel’de sahne alan Ebru Gündeş, iki saati aşkın performansı ile göz doldurdu

Türkiye’nin güçlü seslerinden Ebru Gündeş, verdiği doyumsuz konser ile kalitesini bir kez daha ortaya koydu.

Çatalköy’de bulunan Elexus Otel’de sahne alan başarılı sanatçı, iki saati aşkın performansı ile göz doldurdu. Repertuarında başta kendi eserleri olmak üzere, çok farklı müzik çeşitlerine yer veren Ebru Gündeş, özellikle Sezen Aksu imzalı parçalara sıkça yer vermesi ile de dikkat çekti.

Ebru Gündeş, konser motivasyonu, sesi, dans gruplarının parçalara katkısı ile oluşan ambiyans yanında orkestra ve vokal grubunun güzel performansı ile konser alanını dolduran konuklardan sıkça alkış aldı.

Ebru Gündeş, parçalar arasında çok fazla konuşmamayı tercih etse de, sesinin büyüsü ve salon bölümlerdeki enerjik parça seçimleri ile konukları coşturmayı ve dakikalarca dans ettirmeyi başararak, klasına yakışan bir konsere daha imza atmış oldu.