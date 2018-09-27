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“Elektriksel Alan” Eğitim Projesinin Sözleşmesi İmzalandı

“Elektriksel Alan” Eğitim Projesinin Sözleşmesi İmzalandı

27 Eylül 2018 Perşembe 08:14
“Elektriksel Alan” Eğitim Projesinin Sözleşmesi İmzalandı

Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Türk toplumuna yönelik mali yardımları kapsamında açılan “Eğitimde Yenilik ve Değişim VII” hibe programı altında yürütülecek “Elektriksel Alan” isimli eğitim projesinin sözleşmesi imzalandı.
Sözleşme Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği (KTEMB) ile Avrupa Komisyonu arasında Avrupa Birliği Program Destek Ofisinde (EUPSO)  imzalandı.  
Kıbrıs Türk ve Rum Elektrik Müteahhitleri Birlikleri’nin ortaklığında yürütülecek olan projenin toplam 30 aylık bir süreyi kapsayan ve 199,234 Euro değerindeki hibe sözleşmesine KTEMB adına Birlik Başkanı Aziz Limasollu imza koydu.
KTEMB tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, imza toplantısına Kıbrıs Lisanslı Elektrik Müteahhitleri Birliği (SEHK) Başkanı George Kyriacou başkanlığındaki heyet ve AB Program Destek Ofisi Program Yöneticisi Berna Berberoğlu katıldı.
İmza töreninde bir konuşma yapan Aziz Limasollu, proje kapsamında belirlenen hedeflere ulaşmak ve projenin etkinliği için sıkı ve disiplinli bir çalışma sürecine başlanacağını vurguladı.
Limasollu özellikle mesleğe olan ilginin artırılması ve sektördeki ara eleman sorununun çözümüne katkı sağlamak, sürekli gelişen ve değişen elektrik sektöründe çalışan kişilerin bilgilerinin artırılması ve teknisyen ile  teknisyen adaylarının teknisyenlik yetki belgesi sınavlarına hazırlanması için üye firmaların teknik personelin yanı sıra elektrik bölümünde öğrenim gören meslek lisesi öğrencilerinin de proje kapsamına dahil edildiğini söyledi. 
Limasollu ayrıca eş başvuru sahibi olarak projede görev alacak olan SEHK ile iyi bir uyum içerisinde ihtiyaç duyulan teknik donanım desteği ve bilgi alış verişinin de sağlanacağını kaydetti. 
 

Son Güncelleme: 27.09.2018 11:19
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