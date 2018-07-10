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Elektrik ücretlerine gelen artışlar

Elektrik ücretlerine gelen artışlar

10 Temmuz 2018 Salı 15:45
Elektrik ücretlerine gelen artışlar


KIB-TEK MÜDÜRÜ MEHMET SALİH GÜRKAN: "FUEL OİL VE KURDA ARTIŞTAN DOLAYI ELEKTRİK FİYATLARINDA DÜZENLEME KAÇINILMAZ OLMUŞTUR"

“ELEKTRİK ÜRETİM MALİYETİNDE KİLOWATT BAŞINA 19,17 KURUŞ ARTIŞ MEYDANA GELDİ”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu(Kıb-Tek) Müdürü Mehmet Salih Gürkan, özellikle fuel-oil ve kurda artıştan dolayı elektrik fiyatlarına düzenleme yapılmasının kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Kıb-Tek Müdürü Gürkan yaptığı yazılı açıklamada, elektrik üretim maliyetinde 19.17 kuruşluk artış meydana geldiğini açıkladı.

Gürkan, Yönetim Kurulu’nun elektrik fiyatlarını Elektrik İnkişaf Nizamnamesi’ne göre belirlediğini, Nizamnamede elektrik fiyatlarına her yılın temmuz ayında hayat pahalılığı, emeklilik fonu, amortisman maliyeti, finansman maliyeti, bakım onarımdaki değişim, kurdaki artışları içeren “Sabit Bedelin” yansıtılmasının emredildiğini kaydetti.

Gürkan, Sabit Bedel’e dayalı son düzenlemenin en son Mart 2015’te yapıldığını ve Sabit Bedel’e galen toplam artışın ise kilowatt başına 5.6 kuruş olduğunu kaydetti.

Gürkan, yakıt bedelindeki farkın ise Nizamnameye göre ayda bir yansıtılmasının gerektiğini , bir ton yakıt maliyetinin Mayıs-Haziran döneminde bin 572 TL’den 2 bin 94 TL’ye yükseldiğini, buna bağlı olarak da 1 kilowatt saatlik yakıt bedelinin de 40.88 kuruştan 13.57 kuruş artış ile 54.45 kuruşa yükseldiğini ifade etti

Gürkan, tarifelere gelen toplam artışın ; 5.6 kuruş Sabit Bedel ve 13.57 kuruş Yakıt Bedeli olmak üzere toplam 19.17 kuruş olduğunu belirtti.

“YAKITIN MALİYETİ BİR BUÇUK YILDA YÜZDE 85 ARTTI”

Gürkan, Aralık 2016’da yapılan tarife düzenlemesinde ortalama bir 129 TL olan bir ton yakııtn maliyetinin bugün yüzde 85 artışla 2 bin 94 TL’ye çıktığına dikkat çekti.

Gürkan açıklamasında, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu ve bağlı bulunduğu Ekonomi ve Enerji Bakanlığının, öncelikle elektrik enerjisi arz güvenliğini sağlamak, bunu yaparken de kısa ve uzun vadede çevre faktörlerini de dikkate alarak mevcut üretim modellerinden daha ekonomik ve çevre dostu üretim modellerine mümkün olan en kısa sürede geçmek için çalışmalar sürdürdüğünü kaydetti.

Gürkan, “Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu kısa ve orta vadeli yatırım/finansman modelleri ile yatırımlarını yapabilecek güçtedir. Ancak bugün itibarıyla özellikle fuel-oil ve kurda olan artıştan dolayı elektrik fiyatlarına düzenleme yapılması kaçınılmaz olmuştur” ifadelerini kullandı.

Diğer yandan Kıb-Tek web sitesinde 10 Temmuz’dan itibaren geçerli olan yeni tarife ücretleri açıklandı.

 

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Son Güncelleme: 10.07.2018 18:47
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