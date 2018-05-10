Elektrik kesintisi var

Değirmenlik Taşocakları, Tesisler ve Su Motorları, Alevkayası, Yayla Tepe ve Levent Taşocakları’na bugün 09.00-16.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yapılan açıklamaya göre, Teknecik Trafo Merkezi’nde yapılacak bakım-onarım çalışmaları nedeniyle sabah 09:00 ile öğleden sonra yaklaşık 16:00 saatleri arasında Değirmenlik Taşocakları, Tesisler ve Su Motorları, Alevkayası, Yayla Tepe ve Levent Taşocakları’nın elektrik enerjisi kesik olacak.
Değirmenlik Taşocakları, Tesisler ve Su Motorları, Alevkayası, Yayla Tepe ve Levent Taşocakları’na bugün 09.00-16.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.