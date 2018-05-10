Elektrik kesintisi var

Değirmenlik Taşocakları, Tesisler ve Su Motorları, Alevkayası, Yayla Tepe ve Levent Taşocakları’na bugün 09.00-16.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.



Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yapılan açıklamaya göre, Teknecik Trafo Merkezi’nde yapılacak bakım-onarım çalışmaları nedeniyle sabah 09:00 ile öğleden sonra yaklaşık 16:00 saatleri arasında Değirmenlik Taşocakları, Tesisler ve Su Motorları, Alevkayası, Yayla Tepe ve Levent Taşocakları’nın elektrik enerjisi kesik olacak.



