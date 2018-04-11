Elektrik Kesintisi Var

LEFKOŞA VE İSKELE’DE BAZI YERLEŞİM BİRİMLERİNE YARIN ELEKTRİK VERİLEMEYECEK



Lefkoşa ve İskele’ye bazı bazı yerleşim birimleri ve iş yerlerine yarın 09.00-16.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.



Kalecik Trafo Merkezi’nde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle elektriği kesik olacak bölgeler şunlar:



“Kurtuluş, Boğaz, Boğaz Tepe, Petroler, Topcuköy, Yarköy, Ardahan, Mandıralar, Ergazi, Turnalar, Kantara, Kaplıca, Mersinlik, DAÜ Arsaları, Dokuzevler, İskele Sanayi, Cyprus Garden Bölgesi, BRT, İskele Mandıralar ve İskele’nin bir bölümü, Kalecik, Çayırova, Mehmetçik, Pamuklu, Bafra, Tuzluca, Büyükkonuk, Yedikonuk, Sazlıköy, Zeybekköy, Kilitkaya ve Safaköy”



Haspolat Orta Gerilim Şebekesi’nde yapılacak proje çalışmaları nedeniyle elektrik verilemeyecek bölgeler ise şunlar:



“Haspolat Meslek Lisesi Bölgesi, Haspolat Sanayi Bölgesi, Ercan Devlet Üretme Çiftliği Bölgesi, Sivil Havacılık Dairesi Radar Binası ve Ercan Havaalanı Şantiye Bölgesi ile Haspolat Arıtma Tesisleri”