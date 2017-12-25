banner257
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
111765
ALTIN
156.250
DOLAR
3.8076
STERLİN
5.0961
EURO
4.5216
Polis Değil, Sahtekâr
Polis Değil, Sahtekâr
Büfe Fareleri Tutuklu Yargılanacak
Büfe Fareleri Tutuklu Yargılanacak
Sedat Kaplan yaşamını yitirdi
Sedat Kaplan Yaşamını Yitirdi
Elektrik kesintisi var!
Elektrik Kesintisi Var!
banner256
Flaş Haber
Polis Değil, Sahtekâr
Kapat

Elektrik kesintisi var!

Elektrik kesintisi var!

25 Aralık 2017 Pazartesi 15:37
Elektrik kesintisi var!
banner238

Girne’deki bazı yerleşim yerlerinde yarın elektrik kesintisi yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (Kıb-Tek) yapılan açıklamaya göre, orta gerilim şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 08.30 – 13.00 saatleri arasında Girne’de Güyap evlerinin doğusunda kalan yüksek yerleşim yerlerinde elektrik kesik olacak.

Açıklamada, elektriğin çalışmanın seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceği kaydedilerek, vatandaşlardan şebekede her an elektrik varmış gibi davranması istendi.

Son Güncelleme: 25.12.2017 18:48
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Paşaköy - Vadili Yolunda Kaza!
Paşaköy - Vadili Yolunda Kaza!
ANNESİNİN RAHMİNDEN DÜŞTÜ!
ANNESİNİN RAHMİNDEN DÜŞTÜ!
BU AİLE HİÇ ACI HİSSETMİYOR!
BU AİLE HİÇ ACI HİSSETMİYOR!

banner253

banner211

banner215

banner226

banner220

banner219

banner241

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim