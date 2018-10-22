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Elektrik kesintisi var

Dikkat! Bugün bu bölgelerde elektrik kesintisi var

Elektrik kesintisi var

Dikkat! Bugün bu bölgelerde elektrik kesintisi var

22 Ekim 2018 Pazartesi 06:41
Elektrik kesintisi var

Girne’de bugün Girne Trafo Merkezi’nde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle sabah 10:00 ile yaklaşık 14:00 saatleri arasında dönüşümlü olarak elektrik kesintisi yapılacak. 
KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre yaklaşık kesinti saatleri ve kesintiden etkilenecek bölgeler şöyle: 

“09:00-10:00 saatleri arasında: Girne Turizm Parkı Civarı, Rocks Hotel Civarı, Girne Çarşı'nın Liman Kısmı,  Dome Hotel ve Civarı, Girne Askeri Hastanesi ve Ordu Evi, Savoy Hotel, 
10:00-11:00 saatleri arasında: Girne Barış Parkı Civarı, Soli ve Artsan Siteleri, 19 Mayıs Koleji ve Civarı, KTBK Kolordu Komutanlığı, Doğanköy Çemberi, Girne Sosyal Konutlar ve Eziç Premier Restaurant Çevresi, Yukarı Girne, Gaü Kız Yurdu ve Çevresi, Zeytinlik Köyü Doğusu, Güyap Evleri Bölgesi ve Girne Çevre Yolu dağ kısmı.

11:00-12:00 saatleri arasında: Girne Polis Müdürlüğü ve Civarı, Ciklos Mevkii, Onar Village ve Civarı, Doğanköy'ün Güneyi, Eminağa Seralar Bölgesi ve Girne Belediyesi Su Pompaları, Beylerbeyi Dağ Kısmı, Begonvil Evleri Bölgesi, Ozanköy Mezarlık Bölgesi, Yukarı Girne'nin bir kısmı, 20 Temmuz Stadı ve Çevresi, Akpınar Pastanesi Cemberi ve Civarı, Girne Belediyesi Arıtma Tesisleri ve Civarı, Girne Şehitler Caddesi, Patara Sitesi ve Civarı, Zeytinlik Sosyal Konutları, Zeytinlik Köy İçi, Ship Hotel ve Civarı, Yılan Adası ve Yolu, Oğuz Veli İlkokulu ve Çevresi, Karaoğlanoğlu Caddesi ve Karaoğlanoğlu Lemar Çevresi, Karaoğlanoğlu Sanayi, Ağır Bakım Taburu ve Jasmine Court Otel’in batısı,

12:00-13:00 saatleri arasında: İnönü Caddesi, Girne 23 Nisan İlkokulu ile Anafartalar Lisesi ve Çevresi, Girne Çarşı ve Liman Hotel Bölgesi, Girne Marina Bölgesi, Colony Hotel ve Beycanlar İş Merkesi Bölgesi, Girne Mete Adanır Caddesi, Girne Tenis Kortları Bölgesi, Lemar Zeytinlik (Eski Astro) ve Kuriş Apt.ları Bölgesi, Kaşkar Court Bölgesi, Jasmine Court Hotel ve Civarı ile Mavi Kordon Apt.ları Bölgesi,
13:00-14:00 saatleri arasında: Mr Pound Plus, GAÜ Koleji, Harbiye Kışlası, Karaoğlanoğlu Mezarlık Bölgesi, Karaoğlanoğlu S Bölgesi, Karaoğlanoğlu Starlux Sinema, Karaoğlanoğlu Kahveler Bölgesi, Topset Hotel ve çevresi, Çevre yolu, Levent Karmi Sitesi, Karmi, Karmi Su Pompaları, Sivil Havacılık ve Radar Askeri Tesisleri, Edremit’in Dağ Kısmı, GAÜ Bölgesi ve Karaoğlanoğlu Avcılık Atıcılık Bölgesi”
 

Son Güncelleme: 22.10.2018 10:07
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