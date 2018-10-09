Elektrik kesintisi var!

Elektrik Kurumu, yarın Haspolat Kirli Sanayi bölgesinde bulunan Yusuf Çocuk Lastikçi ve civarının elektrik enerjisi kesik olacağı kaydedildi.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın sabah 09:00 ile öğlen yaklaşık 12:00 saatleri arasında; Haspolat Kirli Sanayi bölgesinde bulunan Yusuf Çocuk Lastikçi ve civarının elektrik enerjisi kesik olacağı kaydedildi.

Öteyandan, 10 Ekim Cuma günü, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle sabah 09:00 ile yaklaşık 16:00 saatleri arasında; Y. Boğaziçi Köyü, Eyva restorant bölgesi, Bedis Plajı, Lions Garden Bölgesi, Glapsides Plajı Bölgesi, Hastane Bölgesi, DAÜ Beach Club, Kültür Merkezi, Eski Tuzla Köyü bölgesi ve Tuzla girişi karting bölgesinin de elektrik enerjisinin kesik olacağı belirtildi.

Açıklamada, elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılmasını önemle duyuruldu.