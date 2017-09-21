Elektrik Kesintisi Olacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti nedeniyle 10:00-11:00 saatleri arasında, Beyköy, Cihangir, Gökhan, Düzova, Görneç, Serdarlı, Çukurova, Yeniceköy, Kalavaç, Başpınar, Değirmenlik, Minareliköy, Demirhan, Balıkesir, Kırıkkale, Erdemli, Yiğitler, Dilekkaya, Gaziköy, Paşaköy, Turunçlu, Kurudere, Akıncılar, Ercan Havaalanı ve Kırklar'ın bir bölümüne elektrik verilemeyecek.

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