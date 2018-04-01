Mehmetçik Köyü’nde Çelebi Süpermarket ile Belediye arasında kalan bölgede yarın elektrik kesintisi olacak. Kıb-Tek İskele Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, alçak gerilim havai hatlarının yer altına geçirilmesi proje çalışmasından kaynaklanacak kesinti, 09:30- 16:00 saatleri arasında yapılacak.

ODTÜ KAMPÜSÜ VE CİVARINDAKİ SU MOTORLARINA YARIN ELEKTRİK VERİLEMEYECEK

ODTÜ kampüsü ve civarındaki su motorlarına yarın elektrik enerjisi verilemeyecek. Kıb-Tek Güzelyurt Bölge Amirliği tarafından yapılan açıklamaya göre, ODTÜ Trafo Merkezi’nde yapılacak bakım-onarım çalışmasından kaynaklanacak kesinti, 09:00-15:00 saatleri arasında olacak.



