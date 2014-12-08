Elektrik Kesintisi Kalecik’teki Arızadan Kaynaklandı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-tek) Müdürlüğü, bugün öğleden sonra meydana gelen, elektrik kesintisinin, Kalecik Elektrik Santralı’nda meydana gelen arıza nedeniyle yaşandığını açıkladı.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, Kalecik Elektrik Santralı’nda saat 14.36’da meydana gelen arıza neticesinde Kalecik Santralı’na ait 3 dizel makinenin devre dışı kaldığı ve toplamda 55 megawatt gücünde KKTC’nin o anki ihtiyacının 1/3’ü oranında elektrik kesintisi yaşandığını belirtti.

Olaya hemen müdahale edilip K.T. Elektrik Kurumu’na ait santralarla elektrik enerjisi yeniden verilmeye başlandığını ifade eden Kıb-Tek Müdürlüğü, çok kısa bir süre içerisinde tüm adaya yeniden elektrik enerjisi verilmiş olacağını kaydetti