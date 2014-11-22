Elektrik Fiyatlarında Düşüş!

Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, ekonomide iyiye doğru bir gidiş yaşandığını söyledi.

Bankalardaki mevduatların arttığını, ihracat rakamlarının yükseldiğini ve geri dönmeyen banka borçlarının ödenmeye başladığını kaydeden Başbakan Yorgancıoğlu, ekonomide çarkların dönmeye başladığını ve halkın bunu hissedeceğini belirtti.

Başbakan, tüm eleştirilere rağmen olayları bütünlüklü olarak düşündüklerini, niyetlerinin günü kurtarmak olmadığını vurguladı.

Demokratikleşme konusunda adımlar atıldığının altını çizen Yorgancıoğlu, atılacak daha adımlar olduğunu söyledi.

BRT 1’de katıldığı programda açıklamalarda bulunan Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, hükümet icraatlarını değerlendirdi.

“ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPTIK”

Başbakan Yorgancıoğlu, hükümet programında demokratikleşme ile ilgili olarak anayasanın değiştirilmesi, polisin sivile bağlanması, siyasi partiler yasasının değiştirilmesi, halkın haber alma özgürlüğü gibi hedefler olduğunu kaydetti.

Anayasa değişikliği ile ilgili üzerlerine düşeni yaptıklarını kaydeden Yorgancıoğlu, siyasi partiler yasası ile ilgili ise bazı gecikmeler yaşadıklarını söyledi.

Başbakan Yorgancıoğlu anayasa değişikliğinin hayata geçmemesi nedeniyle diğer yasaların geride kaldığını, ancak komitelerde konuların görüşüldüğünü kaydetti.

“DEVLET ELİYLE 2 BİN 200 KİŞİNİN ÖZEL SEKTÖRDE İSTİHDAMINI SAĞLADIK”

Başbakan, devlet eliyle özel sektörde istihdam yaratılmasının önemli olduğunu vurgulayarak, özel sektörü teşvik adına hayata geçirdikleri uygulamalarla bir yılda yaklaşık 2 bin 200 kişinin devlet eliyle özel sektörde istihdamını sağladıklarını aktardı.

Bankalardaki mevduatların arttığını, ihracat rakamlarının yükseldiğini ve geri dönmeyen banka borçlarının ödenmeye başladığını kaydeden Başbakan Yorgancıoğlu, ekonomide çarkların dönmeye başladığını ve halkın bunu hissedeceğini söyledi.

“İyiye doğru bir gidişin başlangıcında olduğumuzu söyleyebilirim” diyen Başbakan, bazı kesimlerden eleştiri alan ve vergi affı olarak adlandırılan kanun hükmündeki kararnameye de değindi.

“NİYETİMİZ GÜNÜ KURTARMAK DEĞİL, BÜTÜNLÜKLÜ ÇÖZÜMLERE ODAKLANDIK”

Doğrudan vergi ile ilgili olarak 2 bin 200 kurum ve 7 bin kişinin düzenlemeden yaralandığını ifade eden Başbakan Yorgancıoğlu, 9 bin 975 kişinin de araç kaydını yenilemesiyle toplamda 17 bin kişinin devletle barışmasınının sağladını belirtti.

Başbakan Yorgancıoğlu, birey veya kurumların vergilendirilmesinin artık maliye memurunun iki dudağı arasında olmayacağını kaydederken, res’en verginin de vergi dairesinin inisiyatifinden çıkarıldığını söyledi.

Başbakan, tüm eleştirilere rağmen olayları bütünlüklü olarak düşündüklerini, niyetlerinin günü kurtarmak olmadığını belirtti.

“ÖRGÜTÜN YAPISINA DOKUNMADAN POLİS’İ BAŞBAKANLIĞA BAĞLAMAK İSTİYORUZ”

Demokratikleşme konusunda adımlar atıldığının altını çizen Yorgancıoğlu, atılacak daha adımlar olduğunu söyledi.

Polisi daha demokratik bir yapıya sokmak ve Başbakanlığa bağlamak istediklerini kaydeden Başbakan Yorgancıoğlu, ancak bunu yaparken örgütün yapısına dokunmak istemediklerini belirtti.

“NARENCİYEDE YAPIYI DEĞİŞTİRMEK GEREKİYOR”

Başbakan Yorgancıoğlu, narenciyede yaşanan sıkıntılara da değindi.

Narenciyede yapıyı değiştirmek gerektiğini kaydeden Yorgancıoğlu, Bakanlar Kurulu kararı ile tür değişimi için 6 bin 500 dönüm alana destek verdiklerini, sorunları minimuma indirmek hedefinde olduklarını söyledi.

“DEMOKRATİK BİR PARTİ OLDUĞUMUZ İÇİN BU KADAR SIK EYLEM VAR”

Beş yıllığına hükümete geldiklerini kaydeden Başbakan Yorgancıoğlu, tüm sıkıntıları bir yılda aşmanın mümkün olmadığını vurguladı.

Yaşanan eylemlere de değinen Yorgancıoğlu, CTP daha demokratik bir parti olduğu için bu kadar sık eyleme gidildiğini, insanların “bizim işimiz olursa CTP döneminde olur” anlayışında olduğunu söyledi.

Sendikalarca “Göç Yasası” olarak nitelendirilen Kamu Çalışanlarının Aylık maaş-ücret ve diğer ödeneklerini düzenleyen yasa ile ilgili olarak da Başbakan Yorgancıoğlu, bütçe hazırlanırken bütün hesaplarınm bu yasaya uygun olarak yapıldığını, bu nedenle de hemen ortadan kaldırılmasının mümkün olmadığını söyledi.

Yorgancıoğlu, bunun için bir geçiş dönemi olacağını belirterek, yasa kapsamında işe alınanların maaşlarında yükselebilmesi için kamuda yapılan hayat pahalılığı artışının yüzdelik yerine eşit dağılımla yapılmasının öngörüldüğünü belirtti.

Başbakan, böylece bütçeye ek külfet gelmeyeceğini dile getirdi. Yorgancıoğlu, kamu görevlileri yasasında bazı düzenlemeler yapılacağını da belirtti. Başbakan, “bu ülke bizim. Geleceğini yaratmak zorundayız, tüketmek değil. Bugün verilemeyecek kadar çok şey istersek bu gelecekten tüketmek anlamına gelir. Biz elimizi taşın altına koymaya hazırız” dedi.

“ATILACAK ADIMLARLA ELEKTRİK FİYATLARINDA DÜŞÜŞ OLACAK”

Başbakan Yorgancıoğlu elektrik fiyatlarını da değerlendirdi.

Akaryakıtta yaşanan fiyat indirimlerinin elektriğe yansımamasının normal olduğunu söyleyen Başbakan, akıllı sayaç projesi ile fiyatlarda anlamlı bir düşüş yaşanacağını belirtti.

Başbakan Yorgancıoğlu, bir gelecek hazırlanması gerektiğini kaydederek, sadece bugünün değil yarının da düşünülmesi gerektiğini söyledi.