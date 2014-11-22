Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Elektrik Fiyatlarında Düşüş!

Başbakan Özkan Yorgancıoğlu elektrik fiyatları hakkında konuştu..

Elektrik Fiyatlarında Düşüş!

Başbakan Özkan Yorgancıoğlu elektrik fiyatları hakkında konuştu..

22 Kasım 2014 Cumartesi 07:51
Elektrik Fiyatlarında Düşüş!
banner238

 Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, ekonomide iyiye doğru bir gidiş yaşandığını söyledi.

Bankalardaki mevduatların arttığını, ihracat rakamlarının yükseldiğini ve geri dönmeyen banka borçlarının ödenmeye başladığını kaydeden Başbakan Yorgancıoğlu, ekonomide çarkların dönmeye başladığını ve halkın bunu hissedeceğini belirtti.

Başbakan, tüm eleştirilere rağmen olayları bütünlüklü olarak düşündüklerini, niyetlerinin günü kurtarmak olmadığını vurguladı.

Demokratikleşme konusunda adımlar atıldığının altını çizen Yorgancıoğlu, atılacak daha adımlar olduğunu söyledi.

BRT 1’de katıldığı programda açıklamalarda bulunan Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, hükümet icraatlarını değerlendirdi.

“ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPTIK”

Başbakan Yorgancıoğlu, hükümet programında demokratikleşme ile ilgili olarak anayasanın değiştirilmesi, polisin sivile bağlanması, siyasi partiler yasasının değiştirilmesi, halkın haber alma özgürlüğü gibi hedefler olduğunu kaydetti.

Anayasa değişikliği ile ilgili üzerlerine düşeni yaptıklarını kaydeden Yorgancıoğlu, siyasi partiler yasası ile ilgili ise bazı gecikmeler yaşadıklarını söyledi.

Başbakan Yorgancıoğlu anayasa değişikliğinin hayata geçmemesi nedeniyle diğer yasaların geride kaldığını, ancak komitelerde konuların görüşüldüğünü kaydetti.

“DEVLET ELİYLE 2 BİN 200 KİŞİNİN ÖZEL SEKTÖRDE İSTİHDAMINI SAĞLADIK”

Başbakan, devlet eliyle özel sektörde istihdam yaratılmasının önemli olduğunu vurgulayarak, özel sektörü teşvik adına hayata geçirdikleri uygulamalarla bir yılda yaklaşık 2 bin 200 kişinin devlet eliyle özel sektörde istihdamını sağladıklarını aktardı.

Bankalardaki mevduatların arttığını, ihracat rakamlarının yükseldiğini ve geri dönmeyen banka borçlarının ödenmeye başladığını kaydeden Başbakan Yorgancıoğlu, ekonomide çarkların dönmeye başladığını ve halkın bunu hissedeceğini söyledi.

“İyiye doğru bir gidişin başlangıcında olduğumuzu söyleyebilirim” diyen Başbakan, bazı kesimlerden eleştiri alan ve vergi affı olarak adlandırılan kanun hükmündeki kararnameye de değindi.

“NİYETİMİZ GÜNÜ KURTARMAK DEĞİL, BÜTÜNLÜKLÜ ÇÖZÜMLERE ODAKLANDIK”

Doğrudan vergi ile ilgili olarak 2 bin 200 kurum ve  7 bin kişinin düzenlemeden yaralandığını ifade eden Başbakan Yorgancıoğlu, 9 bin 975 kişinin de araç kaydını yenilemesiyle toplamda 17 bin kişinin devletle barışmasınının sağladını belirtti.

Başbakan Yorgancıoğlu, birey veya kurumların vergilendirilmesinin artık maliye memurunun iki dudağı arasında olmayacağını kaydederken, res’en verginin de vergi dairesinin inisiyatifinden çıkarıldığını söyledi.

Başbakan, tüm eleştirilere rağmen olayları bütünlüklü olarak düşündüklerini, niyetlerinin günü kurtarmak olmadığını belirtti.

“ÖRGÜTÜN YAPISINA DOKUNMADAN POLİS’İ BAŞBAKANLIĞA BAĞLAMAK İSTİYORUZ”

Demokratikleşme konusunda adımlar atıldığının altını çizen Yorgancıoğlu, atılacak daha adımlar olduğunu söyledi.

Polisi daha demokratik bir yapıya sokmak ve Başbakanlığa bağlamak istediklerini kaydeden Başbakan Yorgancıoğlu, ancak bunu yaparken örgütün yapısına dokunmak istemediklerini belirtti.

“NARENCİYEDE YAPIYI DEĞİŞTİRMEK GEREKİYOR”

Başbakan Yorgancıoğlu, narenciyede yaşanan sıkıntılara da değindi.

Narenciyede yapıyı değiştirmek gerektiğini kaydeden Yorgancıoğlu, Bakanlar Kurulu kararı ile tür değişimi için 6 bin 500 dönüm alana destek verdiklerini, sorunları minimuma indirmek hedefinde olduklarını söyledi.

“DEMOKRATİK BİR PARTİ OLDUĞUMUZ İÇİN BU KADAR SIK EYLEM VAR”

Beş yıllığına hükümete geldiklerini kaydeden Başbakan Yorgancıoğlu, tüm sıkıntıları bir yılda aşmanın mümkün olmadığını vurguladı.

Yaşanan eylemlere de değinen Yorgancıoğlu, CTP daha demokratik bir parti olduğu için bu kadar sık eyleme gidildiğini,  insanların “bizim işimiz olursa CTP döneminde olur” anlayışında olduğunu söyledi.

Sendikalarca “Göç Yasası” olarak nitelendirilen Kamu Çalışanlarının Aylık maaş-ücret ve diğer ödeneklerini düzenleyen yasa ile ilgili olarak da Başbakan Yorgancıoğlu, bütçe hazırlanırken bütün hesaplarınm bu yasaya uygun olarak yapıldığını, bu nedenle de hemen ortadan kaldırılmasının mümkün olmadığını söyledi.

Yorgancıoğlu, bunun için bir geçiş dönemi olacağını belirterek, yasa kapsamında işe alınanların maaşlarında yükselebilmesi için kamuda yapılan hayat pahalılığı artışının yüzdelik yerine eşit dağılımla yapılmasının öngörüldüğünü belirtti.

Başbakan, böylece bütçeye ek külfet gelmeyeceğini dile getirdi. Yorgancıoğlu, kamu görevlileri yasasında bazı düzenlemeler yapılacağını da belirtti. Başbakan, “bu ülke bizim. Geleceğini yaratmak zorundayız, tüketmek değil. Bugün verilemeyecek kadar çok şey istersek bu gelecekten tüketmek anlamına gelir. Biz elimizi taşın altına koymaya hazırız” dedi.

“ATILACAK ADIMLARLA ELEKTRİK FİYATLARINDA DÜŞÜŞ OLACAK”

Başbakan Yorgancıoğlu elektrik fiyatlarını da değerlendirdi.

Akaryakıtta yaşanan fiyat indirimlerinin elektriğe yansımamasının normal olduğunu söyleyen Başbakan, akıllı sayaç projesi ile fiyatlarda anlamlı bir düşüş yaşanacağını belirtti.

Başbakan Yorgancıoğlu, bir gelecek hazırlanması gerektiğini kaydederek, sadece bugünün değil yarının da düşünülmesi gerektiğini söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Www.kibrismanset.com/Kuzey Kıbrıs Haber SiteleriKıbrıs Haber SiteleriKktc Haber SiteleriKıbrıs GazeteleriDoğru Tarafsız HaberBaşbakanın KonuşmasıBAŞBAKANElektrik FiyatlarıElektirik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim