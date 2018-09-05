Elektrik Fena Çarpacak...!

Kıb-Tek Mayıs ayında %14 olmak üzere zam yapmış geçtiğimiz günlerde de yine %30 fiyat artışını yürürlüğe koymuştu. AKSA ile yapılan alım garantisi anlaşmasına göre KIB-TEK şu anda yükselen döviz kurları nedeni ile AKSA'dan 92 kuruş/KW saat fiyatla elektrik alırken, tüketiciye ise 82 kuruş/KW saate satış yapıyor. Kıb-Tek'in Perşembe günü yapılması planlanan toplantısında yeni yapılacak elektrik zammının %30 civarlarında olan 23 kuruş olarak artırılması gündemde. Kıb-Tek'teki bir diğer görüş ise zammın ikiye bölünerek %15'lik kısmının 12 kr/KW saat hemen diğer kısmının ise önümüzdeki ay yapılması yönünde. Yapılması planlanan %30'luk zam ile daha önceki zamlar da dikkate alındığına elektrik fiyatına toplamda 2018 yılı içerisinde %93 zam yapılmış olacak.