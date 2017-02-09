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09 Şubat 2017 Perşembe 06:41

ELEKTRİK FATURASI VATANDAŞI ÇARPTI!

ELEKTRİK FATURASI VATANDAŞI ÇARPTI!
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ELEKTRİK FATURASI VATANDAŞI ÇARPTI! 

 Bir ay 2 gün içinde 2 bin TL’lik elektrik faturası gelen Gökhan Özakan isyan etti ve asgari ücretle geçinen insanların bu faturalarla nasıl baş edeceğini sordu

Lefkoşa'da sakin Gökhan Özakan, kendisine gelen 2 bin TL'nin üzerindeki elektrik faturası karşısında büyük şok yaşadı. Yaklaşık 2 bin TL'lik faturayı ödeyemeyen Özakan'ın dün sabah elektriği kesildi.

Kısa süre önce ikiz bebeği olan Gökhan Özakan, 2 bin TL'yi nasıl bulup, elektriğini nasıl açtıracağını düşünüyor.

KIBRIS Gazetesi'ne konuşan Gökhan Özakan, 6 Ocak 2017 tarihinde Elektrik Kurumu'na 471 TL'lik ödeme yaptığını ve geriye dönük hiç bir borcunun da kalmadığını anlattı.

Ancak 10 Ocak'ta kendisine 895 TL, 6 Şubat'ta da bin 249 TL'lik 2 fatura geldiğini söyleyen Özakan, "bana bir ay 2 günde 2 bin TL'nin üzerinde fatura geldi. Bu kadar kısa sürede nasıl bu kadar yüklü bir fatura gelebilir?" diye sordu.

Özakan, evde kullandığı elektrik yakabilecek tek elektronik aletin ise tek çubuklu bir soba olduğunu anlattı.

"Resmen hırsızlık yapıyorlar"

Elektrik fiyatlarının çok yüksek olduğundan şikayet eden Özakan, ayrıca elektriğinin kesileceğine dair bilginin de kendisine verilmemesinden yakındı.

Özakan, "önceden bildirselerdi, bankadan ya da başka bir yerden borç alıp öderdim. Elektriksiz kalmazdım. Ancak şimdi ne yapabilirim? Benden açtırma parası da isteniyor. Bu resmen soygunculuk ve hırsızlıktır" diyerek isyan etti.

"Dünyanın en pahalı elektriğini kullanıyoruz"

Özakan, dünyanın en pahalı elektrik fiyatının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olduğunu söyleyerek, yetkililere seslendi ve bu soruna bir çözüm bulunmasını istedi.

Asgari ücretle geçinen insanların bu fiyatlarla baş edemeyeceğini ifade eden Özakan, fiyatların düşürülmesi gerektiğini kaydetti.

Kıbrıs

Kaynak:Bir ay 2 gün içinde 2 bin TL’lik elektrik faturası gelen Gökhan Özakan isyan etti ve asgari ücretle geçinen insanların bu faturalarla nasıl baş edeceğini sordu

Ceren ÖZBİL

Lefkoşa'da sakin Gökhan Özakan, kendisine gelen 2 bin TL'nin üzerindeki elektrik faturası karşısında büyük şok yaşadı. Yaklaşık 2 bin TL'lik faturayı ödeyemeyen Özakan'ın dün sabah elektriği kesildi.

Kısa süre önce ikiz bebeği olan Gökhan Özakan, 2 bin TL'yi nasıl bulup, elektriğini nasıl açtıracağını düşünüyor.

KIBRIS Gazetesi'ne konuşan Gökhan Özakan, 6 Ocak 2017 tarihinde Elektrik Kurumu'na 471 TL'lik ödeme yaptığını ve geriye dönük hiç bir borcunun da kalmadığını anlattı.

Ancak 10 Ocak'ta kendisine 895 TL, 6 Şubat'ta da bin 249 TL'lik 2 fatura geldiğini söyleyen Özakan, "bana bir ay 2 günde 2 bin TL'nin üzerinde fatura geldi. Bu kadar kısa sürede nasıl bu kadar yüklü bir fatura gelebilir?" diye sordu.

Özakan, evde kullandığı elektrik yakabilecek tek elektronik aletin ise tek çubuklu bir soba olduğunu anlattı.

"Resmen hırsızlık yapıyorlar"

Elektrik fiyatlarının çok yüksek olduğundan şikayet eden Özakan, ayrıca elektriğinin kesileceğine dair bilginin de kendisine verilmemesinden yakındı.

Özakan, "önceden bildirselerdi, bankadan ya da başka bir yerden borç alıp öderdim. Elektriksiz kalmazdım. Ancak şimdi ne yapabilirim? Benden açtırma parası da isteniyor. Bu resmen soygunculuk ve hırsızlıktır" diyerek isyan etti.

"Dünyanın en pahalı elektriğini kullanıyoruz"

Özakan, dünyanın en pahalı elektrik fiyatının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olduğunu söyleyerek, yetkililere seslendi ve bu soruna bir çözüm bulunmasını istedi.

Asgari ücretle geçinen insanların bu fiyatlarla baş edemeyeceğini ifade eden Özakan, fiyatların düşürülmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Kıbrıs

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