Elektrik Direğini Kırdı

Kılıçaslan-Özhan anayolunda dün sabah saat 08.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında bir kişi hafif yaralandı.Kaza, Osman Ezder’in kullanımındaki MV 957 plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşti.Direksiyon hakimiyeti kaybedilen ve yoldan çıkan araç, yol kenarındaki elektrik direğine çarparak direğin kırılmasına neden olurken, aracın sürücüsü Osman Ezder de hafif şekilde yaralandı.Ezder, olay yerine çağırılan ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, polis de kazayla ilgili soruşturma başlattı.