Elektrik Direği İle Trafoyu Devirdi

Girne’nin Karşıyaka bölgesinde, dün sabah saatlerinde direksiyon hakimiyeti kaybedilen otomobil, elektrik direği ile trafoya çarptı.Sabah saat 08.30’da meydana gelen kazada sürücü Halime Erduran yönetimindeki KR 735 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyeti kaybedilmesi nedeniyle yolun solundan çıktı. Otomobil elektrik direği ile trafoya çarparak durabildi. Sürücü, kazayı şans eseri yara almadan atlattı.Kaza ihbarı üzerine kısa sürede harekete geçen Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis ekipleri, olay yerine giderek incelemelerde bulundu.Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.Kıbrıs Gazetesi

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