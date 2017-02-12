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12 Şubat 2017 Pazar 08:35

Elektrik Direği İle Trafoyu Devirdi

Elektrik Direği İle Trafoyu Devirdi
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Elektrik Direği İle Trafoyu Devirdi
Direksiyon hakimiyeti kaybedilen otomobil yoldan çıktı, kaza yaptı

Girne’nin Karşıyaka bölgesinde, dün sabah saatlerinde direksiyon hakimiyeti kaybedilen otomobil, elektrik direği ile trafoya çarptı.
Sabah saat 08.30’da meydana gelen kazada sürücü Halime Erduran yönetimindeki KR 735 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyeti kaybedilmesi nedeniyle yolun solundan çıktı. Otomobil elektrik direği ile trafoya çarparak durabildi. Sürücü, kazayı şans eseri yara almadan atlattı.
Kaza ihbarı üzerine kısa sürede harekete geçen Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis ekipleri, olay yerine giderek incelemelerde bulundu.
Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kıbrıs Gazetesi

 
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